Я абсолютно не вірю у прикмети. І мене це, тьху-тьху-тьху, жодного разу не підводило: смішні жарти про забобони

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Якщо робити висновок зі швидкості появи серед українців нових жартів, зовсім не скажеш, що в Україні триває війна. Нові жарти в основному на військову тематику, але є і "вічні" теми. І сьогодні ми хочемо посміятися з вами з різних прикмет та забобонних людей.

Читайте веселі жарти та смішні анекдоти, які піднімуть настрій цього осіннього та похмурого дня.

Щоб робити людям добро, я з повними пакетами для сміття переходжу їм дорогу.

Якщо на вашому носі з`явився прищ, значить у вас закохався дерматолог.

Народна прикмета: якщо вам перебігла дорогу чорна кішка, чорна мишка, чорна собака і чорна людина, то, можливо, десь поруч була пожежа.

Я взагалі в прикмети не вірю, але якщо сказали, що це до грошей чи на щастя, то хто я такий, щоб не довіряти перевіреній віками народній мудрості.

Якщо чорна кішка вирішила перебігти вам дорогу, у вас є шанс довести їй, що ви бігаєте швидше за неї.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.