Будь-який поганий день можна легко виправити одним невеликим мільйоном доларів: веселі жарти про гроші
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Щоб ваш настрій не падало і вило веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.
Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про гроші.
Щойно подивилася рекламу, в якій чоловік сказав, що якщо хочеш заробляти більше грошей — одягни костюм. У зв’язку із чим питання. Який костюм ви б одягли, зайчика чи сніжинки?
- Будь-який каприз за ваші гроші!
— У мене лише двісті гривень…
— Тоді не вередуйте.
— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку?
- У пам’яті…
Якщо гроші міряти купками, то маю дві ямки: за квартиру і за машину.
Цікаво про що мріють люди, у яких вже є своя квартира і все гаразд із зубами.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.