Будь-який поганий день можна легко виправити одним невеликим мільйоном доларів: веселі жарти про гроші

Щоб ваш настрій не падало і вило веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про гроші.

Щойно подивилася рекламу, в якій чоловік сказав, що якщо хочеш заробляти більше грошей — одягни костюм. У зв’язку із чим питання. Який костюм ви б одягли, зайчика чи сніжинки?

- Будь-який каприз за ваші гроші! — У мене лише двісті гривень… — Тоді не вередуйте.

— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку? - У пам’яті…

Якщо гроші міряти купками, то маю дві ямки: за квартиру і за машину.

Цікаво про що мріють люди, у яких вже є своя квартира і все гаразд із зубами.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.