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Будь-який поганий день можна легко виправити одним невеликим мільйоном доларів: веселі жарти про гроші

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Будь-який поганий день можна легко виправити одним невеликим мільйоном доларів: веселі жарти про гроші Новина оновлена 29 листопада 2022, 09:48

Підіймайте собі настрій із анекдотами від "Телеграфа"

Щоб ваш настрій не падало і вило веселим, "Телеграф" вирішив підіймати його всім своїм читачам за допомогою анекдотів і приколів про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

Сьогодні "Телеграф" підготував для вас нову добірку анекдотів про гроші.

Щойно подивилася рекламу, в якій чоловік сказав, що якщо хочеш заробляти більше грошей — одягни костюм. У зв’язку із чим питання. Який костюм ви б одягли, зайчика чи сніжинки?

Анекдоти про гроші

- Будь-який каприз за ваші гроші!

— У мене лише двісті гривень…

— Тоді не вередуйте.

Анекдоти про гроші на карту

— Ви гроші тримаєте у готівці чи у банку?

- У пам’яті…

Анекдот про гроші

Якщо гроші міряти купками, то маю дві ямки: за квартиру і за машину.

Жарти про гроші

Цікаво про що мріють люди, у яких вже є своя квартира і все гаразд із зубами.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.

Теги:
#Сміх #Жарти #Гумор #Позитив #Анекдот #Анекдоти #Смішні анекдоти