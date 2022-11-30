Я — гарна, чуйна, інтелігентна, добра, лагідна та дбайлива, але не сьогодні: позитивні жарти про милих дам
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Оптимізм та гарне почуття гумору закладені в генетичному коді українців, тому ми не втомлюємося жартувати навіть під час війни. Попри те, що більшість анекдотів зараз на військову тематику, є й "вічні" теми, актуальні в будь-яких обставинах.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів, і цього разу ми пропонуємо своїм читачам посміятися з жартів про жінок. Читайте та підіймайте собі настрій разом з нами!
Дама розповідає подрузі:
— Нафарбувала брови, вії, губи, нігті на руках та на ногах… Зупинитись не можу! Пішла у двір і огорожу ще пофарбувала.
Моя найулюбленіша фантазія — я і двоє чоловіків одночасно... А що? Один готує, інший прибирає, а я на троні біля корони.
— Купила книгу "Отрути та історія їх застосування", просто почитати. Чоловік другий день і миє посуд, і сміття виносить, і в усьому зі мною погоджується.
Ось дивлюся на свого чоловіка і дивуюся: потрібну йому річ у шафі він знайти не може, а ось подряпаний трохи бампер десь там унизу він з вікна бачить.
— Чоловік каже, щоб я кинула вживати алкоголь.
— Доведеться кинути.
— Так, але він такий кумедний — сумуватиму за ним…
Раніше "Телеграф" зібрав найкращі приколи та відео про відключення світла в Україні.