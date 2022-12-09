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У п’ятницю навіть ранок добріший: смішні жарти про закінчення робочого тижня

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Автор
pinterest.com Новина оновлена 09 грудня 2022, 09:10

Анекдоти про п’ятницю для підняття настрою!

"Ніщо не може так зіпсувати п’ятницю, як робоча субота" — всі ми знаємо цю "прикмету" і дуже заздримо тим, хто її зовсім не розуміє. Однак це ще не привід сумувати та засмучуватися. Краще переведіть все на жарт, а наші веселі анекдоти вам у цьому допоможуть.

Щоб підняти собі настрій цього дня, "Телеграф" підготував порцію кумедних анекдотів про п’ятницю. Читайте та смійтеся разом з нами!

Люблю її, вона супер, приходить завжди і жодного разу мене не підвела, п’янкий вечір з нею прекрасний, це ураган пристрасті та вогню, уособлення щастя… Вона – це моя улюблена п’ятниця!

Анекдот про п’ятницю

- Що порекомендуєте почитати у п’ятницю ввечері?

– Меню у гарному барі.

Анекдот про п’ятницю Робінзона Крузо

Четвер навіть кращий за неділю. Тому що у неділю "завтра понеділок", а у четвер — "завтра п’ятниця".

Жарти про п’ятницю

— О котрій ти додому повернешся?

— Настав час вже запам’ятати, що я в п’ятницю повертаюся в суботу.

Жарти про четвер

— То ми п’ємо у п’ятницю чи суботу?

- Що це ще за "чи"?

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про алкоголь.

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