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Пропала собака, бультер’єр. — Тому, хто знайшов… царство небесне: прикольні жарти до сліз

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
edieta.org

Анекдоти для підняття настрою!

Понеділок — це ще не привід сумувати та засмучуватися. Краще переведіть все на жарт, а наші веселі приколи про тварин вам у цьому допоможуть.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про собак. Читайте та смійтеся разом з нами!

Вчителька біології запитує:

- Коли треба збирати яблука?

Петро:

- В серпні!

Маша:

- У вересні!

Володька з видом знавця:

- Коли собака прив’язана!

анекдот про песа

— Сусіде, у мене велике горе: втекла моя собака!

— Вибачте, але коли від вас пішла дружина, вас це не хвилювало! Чому ж тепер ви так переживаєте?

— Але моя дружина не мала медалей з міжнародних виставок!

анекдот про собаку

— Мамо, купи мені собаку, а?

— А ти доглядатимеш за нею?

— То ти мені здорову купи!

анекдот про кімнатного песика

Вважаю, що багато хто б схопився за серце, якби в сутінках у пустельному парку до них підійшов розгублений чоловік з повідцем і намордником у руках і запитав:

- Вибачте, ви тут ротвейлера не бачили?

анекдот про чихуахуа

Одну даму на вулиці вкусила собака. Сконфужена господиня пояснює:

— Зазвичай мій боксер дуже милий, але у вас, мабуть, такі ж парфуми, як у моєї свекрухи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти