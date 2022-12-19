Пропала собака, бультер’єр. — Тому, хто знайшов… царство небесне: прикольні жарти до сліз

Понеділок — це ще не привід сумувати та засмучуватися. Краще переведіть все на жарт, а наші веселі приколи про тварин вам у цьому допоможуть.

"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про собак. Читайте та смійтеся разом з нами!

Вчителька біології запитує: - Коли треба збирати яблука? Петро: - В серпні! Маша: - У вересні! Володька з видом знавця: - Коли собака прив’язана!

— Сусіде, у мене велике горе: втекла моя собака! — Вибачте, але коли від вас пішла дружина, вас це не хвилювало! Чому ж тепер ви так переживаєте? — Але моя дружина не мала медалей з міжнародних виставок!

— Мамо, купи мені собаку, а? — А ти доглядатимеш за нею? — То ти мені здорову купи!

Вважаю, що багато хто б схопився за серце, якби в сутінках у пустельному парку до них підійшов розгублений чоловік з повідцем і намордником у руках і запитав: - Вибачте, ви тут ротвейлера не бачили?

Одну даму на вулиці вкусила собака. Сконфужена господиня пояснює: — Зазвичай мій боксер дуже милий, але у вас, мабуть, такі ж парфуми, як у моєї свекрухи.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.