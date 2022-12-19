Пропала собака, бультер’єр. — Тому, хто знайшов… царство небесне: прикольні жарти до сліз
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Понеділок — це ще не привід сумувати та засмучуватися. Краще переведіть все на жарт, а наші веселі приколи про тварин вам у цьому допоможуть.
"Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про собак. Читайте та смійтеся разом з нами!
Вчителька біології запитує:
- Коли треба збирати яблука?
Петро:
- В серпні!
Маша:
- У вересні!
Володька з видом знавця:
- Коли собака прив’язана!
— Сусіде, у мене велике горе: втекла моя собака!
— Вибачте, але коли від вас пішла дружина, вас це не хвилювало! Чому ж тепер ви так переживаєте?
— Але моя дружина не мала медалей з міжнародних виставок!
— Мамо, купи мені собаку, а?
— А ти доглядатимеш за нею?
— То ти мені здорову купи!
Вважаю, що багато хто б схопився за серце, якби в сутінках у пустельному парку до них підійшов розгублений чоловік з повідцем і намордником у руках і запитав:
- Вибачте, ви тут ротвейлера не бачили?
Одну даму на вулиці вкусила собака. Сконфужена господиня пояснює:
— Зазвичай мій боксер дуже милий, але у вас, мабуть, такі ж парфуми, як у моєї свекрухи.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про понеділок.