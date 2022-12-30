"Сфоткай мене, ніби я олів’є тримаю на долоні": кумедні передноворічні анекдоти

Смішні жарти на день, які змусять вас сміятися до сліз

Напередодні новорічного свята українцям необхідно перейнятися атмосферою радості та очікування дива. У країні війна, і щоб підтримувати моральний дух, треба бути стійкими і хоч іноді бути на хвилі позитиву.

Щоб ви зарядилися позитивом цієї п’ятниці, "Телеграф" підготував нову порцію смішних жартів про Новий рік для підняття настрою.

Народна прикмета говорить: скільки в Новий Рік витратиш на святкове гуляння, стільки в тебе весь наступний рік йтиме на їжу.

З новорічного настрою у мене зараз тільки око сіпається у такт гірляндам.

Потрібно заздалегідь з’їздити до магазину та купити все на Новий Рік швидко та без черги! — подумало все місто.

— Мамо, а чи можна мені собаку на Новий рік? — Ні, їстимеш салат олів’є, як усі!

А спонсор цього місяця "Які плани на Новий рік?" від творців: "Коли заміж?" та "Коли дітки будуть?".

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.