Хороші новини — цьогоріч понеділків більше не буде: кумедні передноворічні жарти

На календарі 31 грудня, а це означає, що сьогодні на нас чекає безсонна ніч, адже весь світ відзначатиме Новий рік. І навіть попри те, що в нашій країні йде війна, ми не повинні падати духом, адже саме цього хочуть наші вороги. Будьте на позитиві, посміхайтеся та вірте у світле майбутнє, а ми вам у цьому допоможемо.

"Телеграф" зібрав веселу добірку жартів та анекдотів на тему новорічних свят, щоб у цей Новий 2023 ви увійшли з посмішкою і в хорошому настрої.

Хто ще не має новорічного настрою — спробуйте з’їсти дощик з ялинки. Не знаю, як це працює, але моєму коту допомагає.

Цього Нового року загадав, як чудово було б жити в будинку на березі теплого моря, насолоджуватися теплим бризом під спів чайок. Через дорогу від мене є калюжа розміром 15х20 м. І там оселилася чайка. І вона репетує з пів на шосту ранку. Загалом, якщо заплющити очі, то цілком можна уявити, що я на морі і вентилятор обдуває тіло свіжим бризом.

Потрібно заздалегідь з’їздити до магазину та купити все на Новий Рік швидко та без черги! — подумало все місто.

Новий рік — це коли можна знайти на підвіконні за фіранкою торт.

Кожен випитий 0,33 л наближає Новий рік на пів години — створи свою машину часу!

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.