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До Нового року залишилось… 300 грн…: кумедні жарти, які зарядять позитивом в новорічну ніч

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
lux.fm Новина оновлена 31 грудня 2022, 20:02

Анекдоти, які змусять ваш святковий настрій прокинутися

Український народ звик вирішувати всі сьогоднішні проблеми трьома способами: збором коштів, гучними скандалами і приколами. Цього дня ми відповідаємо за останній варіант, а саме — піднімаємо настрій за допомогою веселих новорічних жартів.

"Телеграф" зібрав нову веселу добірку анекдотів, щоб у цей Новий 2023 рік наші читачі увійшли з посмішкою і в хорошому настрої!

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Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще одну добірку анекдотів про Новий рік.

Теги:
#Жарти #Гумор #Новий рік #Анекдоти