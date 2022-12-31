До Нового року залишилось… 300 грн…: кумедні жарти, які зарядять позитивом в новорічну ніч

Український народ звик вирішувати всі сьогоднішні проблеми трьома способами: збором коштів, гучними скандалами і приколами. Цього дня ми відповідаємо за останній варіант, а саме — піднімаємо настрій за допомогою веселих новорічних жартів.

"Телеграф" зібрав нову веселу добірку анекдотів, щоб у цей Новий 2023 рік наші читачі увійшли з посмішкою і в хорошому настрої!

Господиням до уваги: не знаєте, що приготувати на Новий рік, щоб всіх здивувати?! Зваріть гороховий суп!

Вперше Новий рік разом з нами будуть зустрічати комарі, мухи, колорадські жуки і птахи, що повернулись з півдня…

Доросле життя — це коли на Новий рік шукаєш не хату, а бажання святкувати і гроші.

Новий рік це свято не лише людей, а й унітазів. Замість набридлих дуп вони побачать багато нових облич...

Не люблю закінчувати рік в поганих стосунках з кимось. Тому у вас залишилося кілька годин, щоби переді мною вибачитися.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів ще одну добірку анекдотів про Новий рік.