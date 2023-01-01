Свято Нового року — це вечеря, що закінчується сніданком...: найкращі жарти в цей день

"Телеграф" вітає всіх своїх читачів з Новим 2023-м роком, що настав!

Щоб перше січня у воєнний час почалося позитивніше, ми зібрали для вас смішні новорічні анекдоти та жарти, які обов’язково посміхнуть цього дня.

Фотографії, зроблені перед новорічним гулянням, виходять красиві, а після нього — цікаві.

Телефонне опитування, проведене вранці 1 січня, дало такі результати: 2% опитаних відповіли "Так", 3% — "Алло"; решті 95% важко відповісти.

НП у школі: на святкуванні Нового Року хлопчика у костюмі огірка вкусив фізрук.

Якщо під час новорічної ночі ви опинилися під столом, пам’ятайте: ви, як і раніше, є співучасником святкового бенкету.

Отже! Новий рік уже настав! Тепер усі чоловіки без сорому і совісті можуть нанести маску для обличчя – салат олів’є!

Нагадаємо, що за східним календарем 2023-й є роком Чорного Водяного Кролика. "Телеграф" підготував для своїх читачів милі листівки із кроликами до Нового року.