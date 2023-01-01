Найстрашніша погроза вранці 1 січня: — Щас сфотографую!: свіжі анекдоти

Сподіваємося, що ваше 1 січня відрізняється від цих анекдотів

Наступив час, коли потрібно знову кликати гостей до столу і доїдати "олів’є" з котлетками. А щоб святковий настрій не зник, "Телеграф" підготував для вас нові новорічні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.

Добірка кумедних жартів для підняття настрою про 1 січня. Насолоджуйтесь!

- Все, 1 січня йду до спортзалу! - Він 1 січня не працює. - Неподобство, і цього року теж не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!

Дуже погано зустрічати Новий рік у гостях! Але розумієш це тільки ввечері 1 січня, вдома, коли зовсім нема чого поїсти…

1 січня – "День незалежності опорно-рухової системи". Покровителем свята з давніх-давен вважається Цитрамон.

1 січня. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який нещодавно заснув після бурхливого новорічного свята, хватає трубку і репетує в неї: — Який придурок дзвонить о сімнадцятій ранку?!

- Судячи з ходи людей вранці 1 січня, переконуєшся, що Земля крутиться. - І навіть занадто…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.