Найстрашніша погроза вранці 1 січня: — Щас сфотографую!: свіжі анекдоти
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Наступив час, коли потрібно знову кликати гостей до столу і доїдати "олів’є" з котлетками. А щоб святковий настрій не зник, "Телеграф" підготував для вас нові новорічні анекдоти, які зарядять позитивом на весь день.
Добірка кумедних жартів для підняття настрою про 1 січня. Насолоджуйтесь!
- Все, 1 січня йду до спортзалу!
- Він 1 січня не працює.
- Неподобство, і цього року теж не працював. Так я ніколи не почну займатися спортом!
Дуже погано зустрічати Новий рік у гостях! Але розумієш це тільки ввечері 1 січня, вдома, коли зовсім нема чого поїсти…
1 січня – "День незалежності опорно-рухової системи". Покровителем свята з давніх-давен вважається Цитрамон.
1 січня. У квартирі лунає телефонний дзвінок. Господар, який нещодавно заснув після бурхливого новорічного свята, хватає трубку і репетує в неї:
— Який придурок дзвонить о сімнадцятій ранку?!
- Судячи з ходи людей вранці 1 січня, переконуєшся, що Земля крутиться.
- І навіть занадто…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.