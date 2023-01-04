Майже весь негатив життя через гроші — їх мало, а то зовсім мало: жарти про заощадження, які вас повеселять

"Гумористичний фронт" також потрібно активно підтримувати, адже від нього багато в чому залежить моральна витримка українців. Щоб не збожеволіти від потоку новин, які не завжди приємні, потрібно підбадьорювати себе і оточуючих анекдотами, мемами та смішними картинками.

"Телеграф" вирішив підняти настрій усім своїм читачам, щоб ми в черговий раз не забували про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди. До вашої уваги — жарти про гроші.

Я не розумію людей, які кажуть: "Я не можу собі дозволити"... Я собі можу дозволити все. Купити не можу, а дозволити можу.

Особисто я досягла такого рівня доходу, що можу дозволити собі не працювати. Щоправда, лише в неділю.

— Я не заспокоюся, доки не почну грести гроші лопатою. — А що ти для цього робиш? — Просто не заспокоююсь.

Настав час розширювати коло знайомств, а то друзі вже перестали позичати.

Іпотека мені ні до чого. Я вибираю волю.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про собак.