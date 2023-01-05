Приголомшлива фігура – це коли є чим потрясти, а не погриміти! Анекдоти, що дарують позитивні емоції
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Святкування Нового року не залишило нам вибору — все ж таки деяким довелося погладшати на кілька кілограмів і тепер усіх мучить совість (і тяжкість у шлунку). Але не варто сильно засмучуватися через це, час до літа ще є, а щоб відволіктися, "Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу та дієти.
Свіжа порція анекдотів від нас подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!
- Сиджу на лікувальному голодуванні. Тіло таке легке! Голова така чиста! А як чудово думається! Але думається лише про одне.
- І про що ж?
- Про їжу…
Дружина вирішила сісти на строгу гречану дієту. Наварила каші на воді, без солі, приправ, масла і м’яса. Розкладає по тарілках і каже чоловікові:
- Сьогодні на вечерю гречка.
- З чим?
- З чим я тебе і вітаю.
Потушили кролика у сметані. Дружина вибирає собі порцію і довго перебирає шматки у жаровні. Цікавлюсь:
— Ти що там шукаєш?
Відповідає:
— Шукаю крильце.
Звідки у сьогоднішніх 30-річних людей, які в дитинстві їли сухарики "Три корочки" зі смаком томату і радію 226, взялася непереносимість глютену?
Ситуація у балетній школі.
- Після шести їсти не можна. Ось ти, дівчинко, скільки тобі років?
- Шість.
- Все, не їж.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.