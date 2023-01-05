Приголомшлива фігура – це коли є чим потрясти, а не погриміти! Анекдоти, що дарують позитивні емоції

Святкування Нового року не залишило нам вибору — все ж таки деяким довелося погладшати на кілька кілограмів і тепер усіх мучить совість (і тяжкість у шлунку). Але не варто сильно засмучуватися через це, час до літа ще є, а щоб відволіктися, "Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу та дієти.

Свіжа порція анекдотів від нас подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

- Сиджу на лікувальному голодуванні. Тіло таке легке! Голова така чиста! А як чудово думається! Але думається лише про одне. - І про що ж? - Про їжу…

Дружина вирішила сісти на строгу гречану дієту. Наварила каші на воді, без солі, приправ, масла і м’яса. Розкладає по тарілках і каже чоловікові: - Сьогодні на вечерю гречка. - З чим? - З чим я тебе і вітаю.

Потушили кролика у сметані. Дружина вибирає собі порцію і довго перебирає шматки у жаровні. Цікавлюсь: — Ти що там шукаєш? Відповідає: — Шукаю крильце.

Звідки у сьогоднішніх 30-річних людей, які в дитинстві їли сухарики "Три корочки" зі смаком томату і радію 226, взялася непереносимість глютену?

Ситуація у балетній школі. - Після шести їсти не можна. Ось ти, дівчинко, скільки тобі років? - Шість. - Все, не їж.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.