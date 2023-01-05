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Приголомшлива фігура – це коли є чим потрясти, а не погриміти! Анекдоти, що дарують позитивні емоції

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Приголомшлива фігура – це коли є чим потрясти, а не погриміти! Анекдоти, що дарують позитивні емоції Новина оновлена 05 січня 2023, 09:20

Ці жарти піднімуть настрій вмить

Святкування Нового року не залишило нам вибору — все ж таки деяким довелося погладшати на кілька кілограмів і тепер усіх мучить совість (і тяжкість у шлунку). Але не варто сильно засмучуватися через це, час до літа ще є, а щоб відволіктися, "Телеграф" рекомендує посміхнутися жартам про їжу та дієти.

Свіжа порція анекдотів від нас подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день!

- Сиджу на лікувальному голодуванні. Тіло таке легке! Голова така чиста! А як чудово думається! Але думається лише про одне.

- І про що ж?

- Про їжу…

анекдот про їжу

Дружина вирішила сісти на строгу гречану дієту. Наварила каші на воді, без солі, приправ, масла і м’яса. Розкладає по тарілках і каже чоловікові:

- Сьогодні на вечерю гречка.

- З чим?

- З чим я тебе і вітаю.

анекдот про випічку

Потушили кролика у сметані. Дружина вибирає собі порцію і довго перебирає шматки у жаровні. Цікавлюсь:

— Ти що там шукаєш?

Відповідає:

— Шукаю крильце.

анекдот про алкоголь

Звідки у сьогоднішніх 30-річних людей, які в дитинстві їли сухарики "Три корочки" зі смаком томату і радію 226, взялася непереносимість глютену?

анекдот про дієту

Ситуація у балетній школі.

- Після шести їсти не можна. Ось ти, дівчинко, скільки тобі років?

- Шість.

- Все, не їж.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про зиму.

Теги:
#Дієта #Їжа #Жарти #Гумор #Анекдоти