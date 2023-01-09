Народна прикмета: не сперечайся з начальником — грошей не буде! Найкращі анекдоти

Прикольні жарти для гарного настрою на весь день

Ми, українці, такий народ, який навіть під час поганих часів в країні знайде привід посміятися від душі! Своїм почуттям гумору ми намагаємося підбадьорювати себе та навколишніх. Звичайно, зараз у топах анекдоти про російських окупантів, але не втрачають своєї актуальності й інші життєві теми.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про гроші — те, чого нам завжди не вистачає. Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою на весь день!

Добрий ранок!… Вам дуже пощастило! Вчора в Америці помер мільярдер. Випадковим чином ви були обрані єдиним спадкоємцем. Вітаю, ви тепер володар 80 мільярдів доларів, 100 кілограмів золота, і все це — ВАМ!.. Потрібно тільки купити у нас фен і праску!

Після пограбування банку в головному сейфі бракувало 2 мільйони. Директор каже до репортерів: - Напишіть, що з банку вкрали 3 мільйони. Цей покидьок хоча б удома матиме страшний скандал!

- Що треба казати, коли отримуєш зарплату? - Привіт, моя маленька!

- В чому секрет вашого довголіття? - Немає грошей на похорон.

- У вас в декларації вказано прибутків на $6 млн, а ви за рік витратили $8 млн. Як так вийшло? - Як вийшло, як вийшло… Просто не можу звести кінці з кінцями!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про пенсіонерів.