Мій чоловік завжди в тренді — трендить з ранку до вечора: гуморні анекдоти про другу половинку

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Настрій буде веселим, якщо підняти його завдяки веселим жартам! Сьогодні "Телеграф" вам в цьому допоможе, будемо жартувати про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

В цей четвер ми підготували свіжу добірку анекдотів про чоловіка і його сімейні пригоди з дружиною.

Чоловік обізвав дружину куркою. Вона не образилася, а знесла йому два яйця…. Биткою…

- А коли чоловіки швидше бігають: коли біжать за пляшкою чи коли біжать за жінкою? - Коли біжать з пляшкою від жінки!!!

Чоловік злісно до дружини: - Відіслати мене на батьківські збори, і не сказати, в якому класі вчиться наш син, це тільки ти так можеш…

Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу "Як економити". Тепер він не курить, не п’є і ходить на роботу пішки.

Слухаючи казочку чоловіка про те, як він пив всю ніч з Іваном, жінка мовчала як риба. Іван в шафі теж мовчав.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.