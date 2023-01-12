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Мій чоловік завжди в тренді — трендить з ранку до вечора: гуморні анекдоти про другу половинку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
gk-press.if.ua Новина оновлена 12 січня 2023, 10:41

Читайте смішні анекдоти та жарти та піднімайте собі настрій

Настрій буде веселим, якщо підняти його завдяки веселим жартам! Сьогодні "Телеграф" вам в цьому допоможе, будемо жартувати про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.

В цей четвер ми підготували свіжу добірку анекдотів про чоловіка і його сімейні пригоди з дружиною.

Чоловік обізвав дружину куркою. Вона не образилася, а знесла йому два яйця…. Биткою…

анекдот про полювання

- А коли чоловіки швидше бігають: коли біжать за пляшкою чи коли біжать за жінкою?

- Коли біжать з пляшкою від жінки!!!

анекдот про чоловіка і дитину

Чоловік злісно до дружини:

- Відіслати мене на батьківські збори, і не сказати, в якому класі вчиться наш син, це тільки ти так можеш…

анекдот про хропіння чоловіка

Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу "Як економити". Тепер він не курить, не п’є і ходить на роботу пішки.

анекдот про коханця

Слухаючи казочку чоловіка про те, як він пив всю ніч з Іваном, жінка мовчала як риба. Іван в шафі теж мовчав.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти