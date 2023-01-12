Мій чоловік завжди в тренді — трендить з ранку до вечора: гуморні анекдоти про другу половинку
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Настрій буде веселим, якщо підняти його завдяки веселим жартам! Сьогодні "Телеграф" вам в цьому допоможе, будемо жартувати про прості життєві дрібниці, які оточують нас усюди.
В цей четвер ми підготували свіжу добірку анекдотів про чоловіка і його сімейні пригоди з дружиною.
Чоловік обізвав дружину куркою. Вона не образилася, а знесла йому два яйця…. Биткою…
- А коли чоловіки швидше бігають: коли біжать за пляшкою чи коли біжать за жінкою?
- Коли біжать з пляшкою від жінки!!!
Чоловік злісно до дружини:
- Відіслати мене на батьківські збори, і не сказати, в якому класі вчиться наш син, це тільки ти так можеш…
Щоб дружина не тринькала гроші, чоловік купив їй книгу "Як економити". Тепер він не курить, не п’є і ходить на роботу пішки.
Слухаючи казочку чоловіка про те, як він пив всю ніч з Іваном, жінка мовчала як риба. Іван в шафі теж мовчав.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.