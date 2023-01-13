Рус

П’ятниця 13-го - класний день. Якщо щось погане трапиться, є на що звалити: найкращі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Телеграф Новина оновлена 13 січня 2023, 09:50

Не варто боятись, треба сміятись!

Містична п’ятниця, 13-те для когось означає погане знамення, для когось – звичайний день, а для когось – привід для жартів.

"Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про цю п’ятницю — смішніші, ніж моторошні.

У п’ятницю 13 чорти запропонували ангелам зіграти у футбол.

- Ми згодні, — відповіли ангели. — Тим більше, що найкращі гравці у нас…

- Можливо, — не стали сперечатися чорти, — зате всі судді наші…

анекдот про П’ятницю 13

У хвилину ніжності дружина питає чоловіка:

- Миколо, ти ж пам’ятаєш той день, коли ми з тобою познайомились?

- До смерті не забуду. Це сталося у п’ятницю тринадцятого. Коли я йшов у гості, дорогу мені перебігла чорна кішка. Біля дверей я спіткнувся на ліву ногу, а за столом нас було тринадцять чоловік. І там я познайомився з тобою!

анекдот про рибалку

- Що таке п’ятниця 13-те?

- Це коли відьми, кікімори і русалки збираються та влаштовують шабаш.

- Не плутай п’ятницю 13-те і 8-те березня.

анекдот про понеділок

Відмічав п’ятницю, 13-те, взяв пару пляшок пива. Вирішив жартома Сатану викликати. Загуглив, на підлозі сіллю накреслив пентаграму, почав читати заклинання. На другому рядку дзвінок у двері. Відкриваю – колишня. Не дарма розстались…

жарт про П’ятницю 13

— Мамо, а чому в мене ніколи не випадає день народження на п’ятницю 13?!

— Та тому, що ти народився 25 липня, синку!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти