П’ятниця 13-го - класний день. Якщо щось погане трапиться, є на що звалити: найкращі жарти

У хвилину ніжності дружина питає чоловіка:

- Миколо, ти ж пам’ятаєш той день, коли ми з тобою познайомились?

- До смерті не забуду. Це сталося у п’ятницю тринадцятого. Коли я йшов у гості, дорогу мені перебігла чорна кішка. Біля дверей я спіткнувся на ліву ногу, а за столом нас було тринадцять чоловік. І там я познайомився з тобою!