П’ятниця 13-го - класний день. Якщо щось погане трапиться, є на що звалити: найкращі жарти
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Містична п’ятниця, 13-те для когось означає погане знамення, для когось – звичайний день, а для когось – привід для жартів.
"Телеграф" зібрав найкращі анекдоти про цю п’ятницю — смішніші, ніж моторошні.
У п’ятницю 13 чорти запропонували ангелам зіграти у футбол.
- Ми згодні, — відповіли ангели. — Тим більше, що найкращі гравці у нас…
- Можливо, — не стали сперечатися чорти, — зате всі судді наші…
У хвилину ніжності дружина питає чоловіка:
- Миколо, ти ж пам’ятаєш той день, коли ми з тобою познайомились?
- До смерті не забуду. Це сталося у п’ятницю тринадцятого. Коли я йшов у гості, дорогу мені перебігла чорна кішка. Біля дверей я спіткнувся на ліву ногу, а за столом нас було тринадцять чоловік. І там я познайомився з тобою!
- Що таке п’ятниця 13-те?
- Це коли відьми, кікімори і русалки збираються та влаштовують шабаш.
- Не плутай п’ятницю 13-те і 8-те березня.
Відмічав п’ятницю, 13-те, взяв пару пляшок пива. Вирішив жартома Сатану викликати. Загуглив, на підлозі сіллю накреслив пентаграму, почав читати заклинання. На другому рядку дзвінок у двері. Відкриваю – колишня. Не дарма розстались…
— Мамо, а чому в мене ніколи не випадає день народження на п’ятницю 13?!
— Та тому, що ти народився 25 липня, синку!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про вихідні.