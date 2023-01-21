Куме, як називається той, хто пройшов воду, вогонь і мідні труби? — Самогон! Кумедні жарти, які посміхнуть
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В цю суботу, 21 січня, в народі відзначають свято — Кумів день. В цей день наші пращури збирались вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли та розповідали байки.
З нагоди свята "Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів і жартів про кумів, які розвеселять в цей день усіх без винятку українців.
- Мушу вибачитися перед вами, куме: я дізнався, що моя курка пошкодила ваші квіти…
- Не варто вибачатися – моя собака загризла вашу курку…
- Ну то в такому випадку все прекрасно: ваша собака потрапила під мій автомобіль!
- Куме?
- Слухаю!
- А щоб ви робили, якби на вашу жінку напав тигр?
- Та ніц би не робив…
- Та як? Куме?!
- А я шо винен? Сам напав — сам хай і обороняється!
- Куме, а чого ваша свиня на трьох ногах бігає?
- А що я дурний, через одну тарілку холодцю всю свиню різати?
Зустрічаються два куми:
— Вам, куме, кальцію в організмі не вистачає.
— А з чого ви це взяли?
— Та я з жінкою вашою вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли.
- Куме, Свєтка двійню народила!
- Та йди ти?!!
- Іди ти, я свого вже забрав!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про коханого.