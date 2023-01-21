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Куме, як називається той, хто пройшов воду, вогонь і мідні труби? — Самогон! Кумедні жарти, які посміхнуть

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
facebook.com/prokumiv Новина оновлена 21 січня 2023, 11:55

Веселі анекдоти про кумів, які не залишать і сліду від смутку

В цю суботу, 21 січня, в народі відзначають свято — Кумів день. В цей день наші пращури збирались вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли та розповідали байки.

З нагоди свята "Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів і жартів про кумів, які розвеселять в цей день усіх без винятку українців.

- Мушу вибачитися перед вами, куме: я дізнався, що моя курка пошкодила ваші квіти…

- Не варто вибачатися – моя собака загризла вашу курку…

- Ну то в такому випадку все прекрасно: ваша собака потрапила під мій автомобіль!

анекдот про кума

- Куме?

- Слухаю!

- А щоб ви робили, якби на вашу жінку напав тигр?

- Та ніц би не робив…

- Та як? Куме?!

- А я шо винен? Сам напав — сам хай і обороняється!

анекдот про кума

- Куме, а чого ваша свиня на трьох ногах бігає?

- А що я дурний, через одну тарілку холодцю всю свиню різати?

анекдот про кума

Зустрічаються два куми:

— Вам, куме, кальцію в організмі не вистачає.

— А з чого ви це взяли?

— Та я з жінкою вашою вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли.

анекдот про кума

- Куме, Свєтка двійню народила!

- Та йди ти?!!

- Іди ти, я свого вже забрав!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про коханого.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти