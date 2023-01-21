Куме, як називається той, хто пройшов воду, вогонь і мідні труби? — Самогон! Кумедні жарти, які посміхнуть

Веселі анекдоти про кумів, які не залишать і сліду від смутку

В цю суботу, 21 січня, в народі відзначають свято — Кумів день. В цей день наші пращури збирались вдома у своїх кумів, веселилися, гуляли та розповідали байки.

З нагоди свята "Телеграф" зробив добірку веселих анекдотів і жартів про кумів, які розвеселять в цей день усіх без винятку українців.

- Мушу вибачитися перед вами, куме: я дізнався, що моя курка пошкодила ваші квіти… - Не варто вибачатися – моя собака загризла вашу курку… - Ну то в такому випадку все прекрасно: ваша собака потрапила під мій автомобіль!

- Куме? - Слухаю! - А щоб ви робили, якби на вашу жінку напав тигр? - Та ніц би не робив… - Та як? Куме?! - А я шо винен? Сам напав — сам хай і обороняється!

- Куме, а чого ваша свиня на трьох ногах бігає? - А що я дурний, через одну тарілку холодцю всю свиню різати?

Зустрічаються два куми: — Вам, куме, кальцію в організмі не вистачає. — А з чого ви це взяли? — Та я з жінкою вашою вже другий рік сплю, а у вас ще роги не виросли.

- Куме, Свєтка двійню народила! - Та йди ти?!! - Іди ти, я свого вже забрав!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для вас добірку анекдотів про коханого.