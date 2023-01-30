Господи, як же складно, коли любиш гроші, але не любиш працювати: веселі жарти про трудові будні

Понеділок — чудовий день, коли всі радо біжать на улюблену роботу. Це не про вас? Тоді сьогоднішня добірка анекдотів про трудові будні створена для вас, а можливо і про вас. "Телеграф" зібрав для своїх читачів найсмішніші жарти про роботу, які обов’язково піднімуть вам настрій (навіть у понеділок).

Поїв, прибрав зі столу, почистив зуби, роздягнувся, ліг у ліжко. Згадав, що то був сніданок, заплакав, пішов на роботку.

Нарешті, у мене нормальна робота з пристойною зарплатою. І я можу спокійно дозволити собі великий телевізор чи плейстейшн. Які будуть припадати пилом у кутку, тому що я працюю 20 годин на добу.

— Вгадай, що маю? — Недосип і бажання звільнитися? - Не підглядай…

Біля входу в метро хлопець роздає листівки, на яких пропонують роботу з роздачі листівок біля метро. Це або нова секта або його не відпускають з рабства доки він не знайде раба на заміну.

У нас із роботою погані стосунки. Робота мене не любить, а мені таке ставлення не до вподоби.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про день народження.