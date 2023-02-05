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Увага, пропав пес без однієї ноги! Особливі прикмети: коли ходить по-маленькому — падає: анекдоти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
politeka.net Новина оновлена 05 лютого 2023, 10:50

Прикольні жарти про чотирилапих друзів для гарного настрою на весь день

Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від окупантів, українці тримають гумористичний фронт. Пропонуємо вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про собак — наших найкращих чотирилапих друзів! Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою в цю неділю!

Собака на дачній ділянці копає землю… лопатою! Сусідський барбос дивиться на неї з подивом. Собака повертається і сумно говорить:

— А все почалося з того, що я, дурепа, навчилася приносити капці…

анекдот про собаку

Друг — другові:

— Кілька разів ледь не спалився. Жінку хотів назвати іменем коханки. Довелося кішку завести, Марійкою назвав. Тепер із цим усе добре.

— А чому такий похмурий?

— Та тиждень тому жінка собаку купила… Ашотом назвала… От сиджу, думаю…

анекдот про сторожову собаку

Два собаки, вівчарка і такса, гуляють по глибокому снігу. Вівчарка:

— Я собі всі ноги відморозив.

— Мені б твої проблеми…

жарт про пса

— У мене жахливо боягузливий пес! Коли стукають у двері, він замість того, щоб гавкати, лізе під ліжко!

— Ну хай лізе.

— Так ми там удвох не поміщаємось!

жарт про собачий корм

Оголошення:

Пропав коштовний пес. Винагорода. Особливі прикмети: гавкає лише на тещу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про діда.

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#Анекдоти