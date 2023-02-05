Увага, пропав пес без однієї ноги! Особливі прикмети: коли ходить по-маленькому — падає: анекдоти
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Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від окупантів, українці тримають гумористичний фронт. Пропонуємо вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.
Сьогодні "Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про собак — наших найкращих чотирилапих друзів! Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою в цю неділю!
Собака на дачній ділянці копає землю… лопатою! Сусідський барбос дивиться на неї з подивом. Собака повертається і сумно говорить:
— А все почалося з того, що я, дурепа, навчилася приносити капці…
Друг — другові:
— Кілька разів ледь не спалився. Жінку хотів назвати іменем коханки. Довелося кішку завести, Марійкою назвав. Тепер із цим усе добре.
— А чому такий похмурий?
— Та тиждень тому жінка собаку купила… Ашотом назвала… От сиджу, думаю…
Два собаки, вівчарка і такса, гуляють по глибокому снігу. Вівчарка:
— Я собі всі ноги відморозив.
— Мені б твої проблеми…
— У мене жахливо боягузливий пес! Коли стукають у двері, він замість того, щоб гавкати, лізе під ліжко!
— Ну хай лізе.
— Так ми там удвох не поміщаємось!
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Пропав коштовний пес. Винагорода. Особливі прикмети: гавкає лише на тещу.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про діда.