Увага, пропав пес без однієї ноги! Особливі прикмети: коли ходить по-маленькому — падає: анекдоти

Прикольні жарти про чотирилапих друзів для гарного настрою на весь день

Поки ЗСУ самовіддано обороняють Україну від окупантів, українці тримають гумористичний фронт. Пропонуємо вам на декілька хвилин повернутися у мирний час і почитати анекдоти на "вічні" теми.

Сьогодні "Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про собак — наших найкращих чотирилапих друзів! Ми сподіваємося, що ці жарти відволічуть вас трохи від новин та подарують заряд гарного настрою в цю неділю!

Собака на дачній ділянці копає землю… лопатою! Сусідський барбос дивиться на неї з подивом. Собака повертається і сумно говорить: — А все почалося з того, що я, дурепа, навчилася приносити капці…

Друг — другові: — Кілька разів ледь не спалився. Жінку хотів назвати іменем коханки. Довелося кішку завести, Марійкою назвав. Тепер із цим усе добре. — А чому такий похмурий? — Та тиждень тому жінка собаку купила… Ашотом назвала… От сиджу, думаю…

Два собаки, вівчарка і такса, гуляють по глибокому снігу. Вівчарка: — Я собі всі ноги відморозив. — Мені б твої проблеми…

— У мене жахливо боягузливий пес! Коли стукають у двері, він замість того, щоб гавкати, лізе під ліжко! — Ну хай лізе. — Так ми там удвох не поміщаємось!

Оголошення: Пропав коштовний пес. Винагорода. Особливі прикмети: гавкає лише на тещу.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про діда.