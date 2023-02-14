На 14 лютого виріжу серце з ковбаси і подарую улюбленому коту: найкращі анекдоти про День закоханих

Публікуємо короткі та смішні до сліз жарти про День святого Валентина

День Святого Валентина — найромантичніше свято року, коли закохані вітають один одного і дарують "валентинки". Але це також свято, яке є джерелом багатьох приколів та анекдотів.

14 лютого "Телеграф" зібрав для своїх найкращих читачів кумедні анекдоти, з яких ви можете посміятися самі, а також поділитися з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Чоловік хвалиться своєму другові: - Мені дружина на День святого Валентина подарувала труси, вишиті сердечками і з написом "Найкращому коханцю на світі"! - І з ким вона тебе порівнює?

— Дорога, з 13 лютого по 9 березня мене шукатимуть вороги. Вибач, ми не зможемо побачитися.

Один хлопець забув купити подарунок на 14 лютого своїй дівчині. Колишній.

Судячи з кількості валентинок зі шкільних років, пік мого особистого життя був у 6 класі.

Дівчата, якщо вам стане нудно в день святого Валентина, просто підійдіть до якоїсь пари в ресторані і закричіть: "Хто, чорт забирай, це така?!"

Не забудьте привітати із Днем святого Валентина свою другу половинку. Також раніше "Телеграф" публікував смішні анекдоти про коханих — читаємо та сміємося!