На 14 лютого виріжу серце з ковбаси і подарую улюбленому коту: найкращі анекдоти про День закоханих
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День Святого Валентина — найромантичніше свято року, коли закохані вітають один одного і дарують "валентинки". Але це також свято, яке є джерелом багатьох приколів та анекдотів.
14 лютого "Телеграф" зібрав для своїх найкращих читачів кумедні анекдоти, з яких ви можете посміятися самі, а також поділитися з друзями у соціальних мережах та месенджерах.
Чоловік хвалиться своєму другові:
- Мені дружина на День святого Валентина подарувала труси, вишиті сердечками і з написом "Найкращому коханцю на світі"!
- І з ким вона тебе порівнює?
— Дорога, з 13 лютого по 9 березня мене шукатимуть вороги. Вибач, ми не зможемо побачитися.
Один хлопець забув купити подарунок на 14 лютого своїй дівчині. Колишній.
Судячи з кількості валентинок зі шкільних років, пік мого особистого життя був у 6 класі.
Дівчата, якщо вам стане нудно в день святого Валентина, просто підійдіть до якоїсь пари в ресторані і закричіть: "Хто, чорт забирай, це така?!"
Не забудьте привітати із Днем святого Валентина свою другу половинку. Також раніше "Телеграф" публікував смішні анекдоти про коханих — читаємо та сміємося!