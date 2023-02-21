Окей, гугл, що робити, якщо викликав швидку і приїхали твої колишні одногрупники? Свіжі смішні жарти

Ці анекдоти подарують чудовий настрій на цілий день

Щоб ваш настрій цього вівторка не падав, і самі наші читачі були на позитиві, "Телеграф" вирішив підняти його не лише за допомогою анекдотів про росіян. 21 лютого відзначається День фельдшера, тому сьогодні пропонуємо посміхнутися жартам про швидку допомогу.

Фельдшери надають першу медичну допомогу та рятують життя, і навіть ця професія може "розповісти" чимало кумедних випадків. На честь свята "Телеграф" підготував для вас свіжу добірку анекдотів про медиків та пацієнтів.

Привозять до лікарні потерпілого з обпаленими вухами та запитують: - Що ж із вами сталося? - Та гладив я штани, а в цей час задзвонив телефон, і я переплутав праску з трубкою! - Зрозуміло, а друге вухо? - Так треба було "Швидку допомогу" викликати!

Дзвінок у відділення невідкладної допомоги: - Допоможіть! Мій син наївся мурах! - Ну, нічого страшного, він їх переварить. Дайте йому склянку молока. - Так? А я йому отрути для мурах дала. - Виїжджаємо!

- Алло! Швидка! Приїжджайте якнайшвидше: у нас тут чоловіка катком переїхало. Адреса? Вулиця Шевченка 36, 37, 38…

Голлівуд. Прем’єрний показ "Швидкої допомоги". В середині сеансу лунає несамовитий крик: - Лікаря! Чи є в залі лікар? Спалахує світло. Встає людина і каже: - Я професор медицини, що трапилося? - Погодьтеся, колего, повна фігня!

Реаніматологи – це люди, які іноді здатні переконати Господа, що він поспішив.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.