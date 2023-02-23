Культурист-пенсіонер ходить у крісло-гойдалку: веселі жарти про стареньких

Бабулі та дідусі зустрічаються різні: одні веселі та життєрадісні, займаються спортом і живуть активним життям, інші — люблять посперечатися, поскандалити і часто лаються у чергах чи навіть просто на вулиці. Однак у всіх них 100% одна місія — насолити пенсійному фонду, тільки хтось мотає їм нерви, а хтось як тільки може продовжувати собі життя, мабуть, щоб довше отримувати пенсію.

"Телеграф" зібрав сміливу добірку жартів про пенсіонерів, яка подарує вам заряд бадьорості та гарного настрою на цілий день.

Після запеклої бійки у пенсійному фонді, вхід зі скандинавськими палками суворо заборонений.

Юридично підкована пенсіонерка за винагороду доведе до істерики будь-яку організацію письмово чи телефоном!

Комп’ютерна гра для пенсіонерів: Counter-Strike у поліклініці. Ті хто у черзі, проти тих, хто просто запитати!

Для коронавірусу – 60 років ти старий і в групі ризику, а для пенсії – молодий та у чудовій формі.

З розмови пенсіонерів: — Я вже перестав розраховуватися готівкою. - Перейшов на картки? — Ні, просто скінчилися.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок.