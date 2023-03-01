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Як пояснити коту, що квартира наша та мітити її необов’язково? Смішні жарти для вусатих-хвостатих

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Як пояснити коту, що квартира наша та мітити її необов’язково? Смішні жарти для вусатих-хвостатих

Зустрічаємо весну у гарному настрої разом із веселими жартами про котиків

Нарешті на календарі весна, а це означає, що незабаром під вікнами розпочнуться "святкові" концерти від братів наших менших. Ви ж не забули, що весна — це час кохання у вусатих-хвостатих? Набираємось терпіння і заряджаємось гарним настроєм, щоб були сили вислухати всі "серенади".

"Телеграф" зібрав невелику добірку приколів, кумедних жартів та анекдотів про котів, які обов’язково піднімуть вам настрій.

Мій кіт, коли розбиває черговий квітковий горщик, не тікає з місця злочину, а закочує очі, ледве проходить метр на лапках, що хитаються, і непритомніє, не забуваючи час від часу відкривати одне око і перевіряти обстановку.

анекдоти про котів

- Який у Вас гарний жовтий кіт!

— Дякую, але насправді він білий — ми просто куримо у квартирі.

анекдот про котів

Чи знаєте ви, що у чорних кішок є повір’я: якщо дорогу перебіжить людина, то чекай на неприємності. Тому, побачивши людину, кішка прискорює свій біг, щоб перебігти дорогу першою.

приколи про котів

Кішка дуже боїться пилотяга, проте, коли він працює, цитую: "Фіг знає, що у цієї хріні в голові, мабуть, доїмо всю свою їжу".

жарти про котів

— Ти що, забобонний?

— Так, я вірю в прикмету, що коли в хаті кіт і дві кішки, то будуть кошенята!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про життя в селі.

Теги:
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