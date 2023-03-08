Пропоную ввести ще одне свято — Міжнародний жіночий ніч!: жарти про 8 березня
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Веселі жарти про Міжнародний жіночий день, які точно насмішать вас.
Ось і настало 8 березня — "найулюбленіше" свято всіх чоловіків, адже їм потрібно вигадувати, що подарувати своїм жінкам (мамам, дружинам, бабусям, сестрам, дочкам…) і стояти в чергах за квітами. Не дивно, що існує так багато різних жартів, анекдотів та приколів про Міжнародний жіночий день.
"Телеграф" вітає всіх дам зі святом, і щоб ваш настрій був веселим та позитивним, ми підготували для вас смішну добірку про 8 березня. Цілком можливо, що в якийсь із жартів ви дізнаєтеся і себе (ну чи подругу).
Справжня жінка на 8 березня має викласти фото букета в інстаграм, нажертися та станцювати на столі.
Хочете порадувати вашу жінку перед 8 березня? Це дуже просто: поки ваша жінка спить, розтягніть її одяг, щоб вранці, прокинувшись, вона подумала, що схудла і весь день була в чудовому настрої.
8 березня 9 ранку дружина прокинулася і повертається. Чоловік:
— Люба, поспи ще.
10 ранку. Дружина намагається встати з ліжка, чоловік:
- Поспи ще, будь ласка.
11 ранку, жінка сідає на ліжку, чоловік не розплющуючи очей:
— Ще трохи поспи.
Дружина:
- Та я в туалет хочу!
Чоловік:
— Ну, сходи й спати! А я скоро протверезію, з’їжджу за квітами і принесу каву в ліжко!
— Любий, а ти не забув що скоро жіноче свято?
— Люся, 8 Березня — жіноче свято, і не треба вплутувати чоловіків!
На 8 Березня подарував дружині книгу "Як економити гроші"… Тепер я не курю, ходжу на роботу пішки та схуд на 5 кілограмів.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку та фармацевтів.