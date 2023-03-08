Пропоную ввести ще одне свято — Міжнародний жіночий ніч!: жарти про 8 березня

Веселі жарти про Міжнародний жіночий день, які точно насмішать вас.

Ось і настало 8 березня — "найулюбленіше" свято всіх чоловіків, адже їм потрібно вигадувати, що подарувати своїм жінкам (мамам, дружинам, бабусям, сестрам, дочкам…) і стояти в чергах за квітами. Не дивно, що існує так багато різних жартів, анекдотів та приколів про Міжнародний жіночий день.

"Телеграф" вітає всіх дам зі святом, і щоб ваш настрій був веселим та позитивним, ми підготували для вас смішну добірку про 8 березня. Цілком можливо, що в якийсь із жартів ви дізнаєтеся і себе (ну чи подругу).

Справжня жінка на 8 березня має викласти фото букета в інстаграм, нажертися та станцювати на столі.

Хочете порадувати вашу жінку перед 8 березня? Це дуже просто: поки ваша жінка спить, розтягніть її одяг, щоб вранці, прокинувшись, вона подумала, що схудла і весь день була в чудовому настрої.

8 березня 9 ранку дружина прокинулася і повертається. Чоловік: — Люба, поспи ще. 10 ранку. Дружина намагається встати з ліжка, чоловік: - Поспи ще, будь ласка. 11 ранку, жінка сідає на ліжку, чоловік не розплющуючи очей: — Ще трохи поспи. Дружина: - Та я в туалет хочу! Чоловік: — Ну, сходи й спати! А я скоро протверезію, з’їжджу за квітами і принесу каву в ліжко!

— Любий, а ти не забув що скоро жіноче свято? — Люся, 8 Березня — жіноче свято, і не треба вплутувати чоловіків!

На 8 Березня подарував дружині книгу "Як економити гроші"… Тепер я не курю, ходжу на роботу пішки та схуд на 5 кілограмів.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим і позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про аптеку та фармацевтів.