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Час худнути — це коли ти купила обруч, а він тобі якраз: найкращі жарти про дієту

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
newsyou

Проведіть цю п’ятницю в позитивному настрої!

Весна — це ідеальний час, щоб почати позбавлятися шкідливих звичок і нарешті записатися в спортзал! Але кого ми обманюємо, адже як можна відмовитися від солодкої булочки з чаєм у поки що холодні весняні вечори та лежання на дивані під час перегляду цікавого серіалу?

Для всіх, хто силою думки намагається прискорити обмін речовин "Телеграф" пропонує посміятися з відповідних жартів. Впаде зі сміху і той, хто худне, і той, хто завжди задоволений своїм маленьким пузиком!

Іноді думаєш: не завадило б схуднути! Але, ґрунтовно подумавши, приходиш до висновку: якщо вже не заважало, то й надалі не заважатиме.

анекдот про голодні очі

Встаю я якось на ваги, дивлюся — набрав зайві кілограми.

Кажу дружині:

- Уявляєш, важу вже 99,9 кг.

Дружина у відповідь:

- Золотий ти мій!

анекдот про тих, хто худне

Почав стежити за фігурою. Але фігура швидко помітила стеження. І тепер ночами вештається до холодильника, дочекавшись, поки я засну.

анекдот про дієту

Суд. Слухається справа про вбивство трьох людей.

— Ваша честь, на захист підсудної можу сказати, що того дня вона була на кефірній дієті.

жарт про дієту

- Скажіть, а ваша дієта справді гарантує результати за короткий термін?

- О так!

- Річ у тім, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження, але я не можу в нього влізти.

- Мадам, ми обіцяємо, що за два місяці ви зможете вільно одягнути вашу нову сукню…

- До чого тут сукня?! Чоловік подарував мені машину!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.

Теги:
#Дієта #Їжа #Жарти #Гумор #Анекдоти