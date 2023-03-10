Час худнути — це коли ти купила обруч, а він тобі якраз: найкращі жарти про дієту

Весна — це ідеальний час, щоб почати позбавлятися шкідливих звичок і нарешті записатися в спортзал! Але кого ми обманюємо, адже як можна відмовитися від солодкої булочки з чаєм у поки що холодні весняні вечори та лежання на дивані під час перегляду цікавого серіалу?

Для всіх, хто силою думки намагається прискорити обмін речовин "Телеграф" пропонує посміятися з відповідних жартів. Впаде зі сміху і той, хто худне, і той, хто завжди задоволений своїм маленьким пузиком!

Іноді думаєш: не завадило б схуднути! Але, ґрунтовно подумавши, приходиш до висновку: якщо вже не заважало, то й надалі не заважатиме.

Встаю я якось на ваги, дивлюся — набрав зайві кілограми. Кажу дружині: - Уявляєш, важу вже 99,9 кг. Дружина у відповідь: - Золотий ти мій!

Почав стежити за фігурою. Але фігура швидко помітила стеження. І тепер ночами вештається до холодильника, дочекавшись, поки я засну.

Суд. Слухається справа про вбивство трьох людей. — Ваша честь, на захист підсудної можу сказати, що того дня вона була на кефірній дієті.

- Скажіть, а ваша дієта справді гарантує результати за короткий термін? - О так! - Річ у тім, що мені чоловік зробив чудовий подарунок на день народження, але я не можу в нього влізти. - Мадам, ми обіцяємо, що за два місяці ви зможете вільно одягнути вашу нову сукню… - До чого тут сукня?! Чоловік подарував мені машину!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про шоколад.