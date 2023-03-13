Ніщо так не нервує нервову систему у понеділок, як все: анекдоти, які точно посміхнуть цього дня

Позитивні жарти, щоб ваш настрій 100% був веселим

Понеділок вважається важким днем, адже після вихідних виходити на роботу чи навчання зовсім не хочеться, а треба. Щоб ваш понеділок був набагато позитивнішим, "Телеграф" представляє до вашої уваги добірку жартів про ранні підйоми в понеділок.

Читайте потішні анекдоти і впізнавайте в них себе. Повірте, так і буде!

Хтось щопонеділка починає нове життя, а я щопонеділка починаю ненавидіти все живе...

Понеділки бувають різні: той, який перед вівторком ще терпимий. А ось той, який після неділі - просто жах!

Хочеш змінити життя, сісти на дієту, кинути палити чи знайти нову роботу? Спеціально для тебе, щотижня – ПОНЕДІЛОК!

Прочитав, що день на Меркурії триває близько 1408 години. Коротше, приблизно стільки, скільки понеділок на Землі.

— У понеділок я такий страшний, що навіть моя собака відмовляється лизнути моє обличчя…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про дієти.