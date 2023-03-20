Бажаю всім знайти гроші у весняних куртках! Смішні анекдоти про весну

Завдяки гумору українці підбадьорюють себе та оточуючих

Цього понеділка весна остаточно забирає свої права, адже 20 березня – День весняного рівнодення! Нарешті ми по-справжньому зможемо відчути тепле сонечко, але також і мінливу погоду. Однак не варто засмучуватися із цього приводу, адже на всі негаразди ми намагаємося дивитися з гумором та маленькою часткою іронії.

"Телеграф" публікує актуальні анекдоти про початок календарної весни, які точно піднімуть настрій цього сонячного дня. Читаємо і сміємося, і ділимося жартами із друзями!

Нарешті закінчилася зимова депресія і почалося довгоочікуване весняне загострення.

Весна – як жінка. Каже: "Вже йду", а сама сидить у халаті з мокрою головою та нігті фарбує.

Хлопець скаржиться приятелям: – Мене ці березневі коти дістали! "Мяу, та мяу"... Я на них уже собаку випускав... – І що коти? – Та що коти… Цуценята нікому не потрібні?

Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?" Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду у футболці та шортах!"

На кладовищі. Ранок, сонце, весна… - Яка чудесна погода! — сказав перехожий старому, що самотньо сидів на лавці. — Все в природі оживає… - Тсс, — сказав старик. — У мене тут лежать три дружини.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.