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Бажаю всім знайти гроші у весняних куртках! Смішні анекдоти про весну

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Соцмережі Новина оновлена 20 березня 2023, 11:14

Завдяки гумору українці підбадьорюють себе та оточуючих

Цього понеділка весна остаточно забирає свої права, адже 20 березня – День весняного рівнодення! Нарешті ми по-справжньому зможемо відчути тепле сонечко, але також і мінливу погоду. Однак не варто засмучуватися із цього приводу, адже на всі негаразди ми намагаємося дивитися з гумором та маленькою часткою іронії.

"Телеграф" публікує актуальні анекдоти про початок календарної весни, які точно піднімуть настрій цього сонячного дня. Читаємо і сміємося, і ділимося жартами із друзями!

Нарешті закінчилася зимова депресія і почалося довгоочікуване весняне загострення.

анекдот про похолодання

Весна – як жінка. Каже: "Вже йду", а сама сидить у халаті з мокрою головою та нігті фарбує.

анекдот про весну

Хлопець скаржиться приятелям: – Мене ці березневі коти дістали! "Мяу, та мяу"... Я на них уже собаку випускав...

– І що коти?

– Та що коти… Цуценята нікому не потрібні?

анекдот про березень

Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?"

Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду у футболці та шортах!"

жарт про весну

На кладовищі. Ранок, сонце, весна…

- Яка чудесна погода! — сказав перехожий старому, що самотньо сидів на лавці. — Все в природі оживає…

- Тсс, — сказав старик. — У мене тут лежать три дружини.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.

Теги:
#Жарти #Гумор #Весна #Анекдоти