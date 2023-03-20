Бажаю всім знайти гроші у весняних куртках! Смішні анекдоти про весну
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Цього понеділка весна остаточно забирає свої права, адже 20 березня – День весняного рівнодення! Нарешті ми по-справжньому зможемо відчути тепле сонечко, але також і мінливу погоду. Однак не варто засмучуватися із цього приводу, адже на всі негаразди ми намагаємося дивитися з гумором та маленькою часткою іронії.
"Телеграф" публікує актуальні анекдоти про початок календарної весни, які точно піднімуть настрій цього сонячного дня. Читаємо і сміємося, і ділимося жартами із друзями!
Нарешті закінчилася зимова депресія і почалося довгоочікуване весняне загострення.
Весна – як жінка. Каже: "Вже йду", а сама сидить у халаті з мокрою головою та нігті фарбує.
Хлопець скаржиться приятелям: – Мене ці березневі коти дістали! "Мяу, та мяу"... Я на них уже собаку випускав...
– І що коти?
– Та що коти… Цуценята нікому не потрібні?
Осінь, 13 градусів: "Де чоботи, светр, пальто, шарф, шапка?"
Весна, 13 градусів: "Дуже добре, піду у футболці та шортах!"
На кладовищі. Ранок, сонце, весна…
- Яка чудесна погода! — сказав перехожий старому, що самотньо сидів на лавці. — Все в природі оживає…
- Тсс, — сказав старик. — У мене тут лежать три дружини.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.