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Скільки зараз коштує операція зі зміни знаку Зодіаку? Смішні жарти про гороскопи

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Скільки зараз коштує операція зі зміни знаку Зодіаку? Смішні жарти про гороскопи Новина оновлена 23 березня 2023, 10:03

Почніть свій день з веселого жарту і зарядьтеся позитивом аж до вечора

Хтось починає день з філіжанки кави, хтось йде в мережі "підхожий" гороскоп, який розповість як добре пройде день у певного знака Зодіаку. А хто дивився чи сумісні Тельці з Дівами чи Скорпіони зі Стрільцями? Впізнали себе? Тоді ця добірка 1000% вам сподобається.

"Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку кращих анекдотів про астрологію, гороскопи і знаки Зодіаку, які точно піднімуть настрій.

Хотіла пожартувати про гороскопи, але виявилося, що сьогодні мені краще зайнятися домашніми справами.

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У вас ніколи не справджуються гороскопи? Значить, батьки вам брехали про дату народження і взагалі, швидше за все, купили вас у циган.

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— Ви вірите у гороскопи?

- Ні! Я Лев, а Левам властивий скептицизм.

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Люся не хотіла ставати раком — але довелося. Їй помилково записали у її новому паспорті дату народження не першого червня, а першого липня.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.

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