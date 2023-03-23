Скільки зараз коштує операція зі зміни знаку Зодіаку? Смішні жарти про гороскопи

Почніть свій день з веселого жарту і зарядьтеся позитивом аж до вечора

Хтось починає день з філіжанки кави, хтось йде в мережі "підхожий" гороскоп, який розповість як добре пройде день у певного знака Зодіаку. А хто дивився чи сумісні Тельці з Дівами чи Скорпіони зі Стрільцями? Впізнали себе? Тоді ця добірка 1000% вам сподобається.

"Телеграф" пропонує вашій увазі — добірку кращих анекдотів про астрологію, гороскопи і знаки Зодіаку, які точно піднімуть настрій.

Хотіла пожартувати про гороскопи, але виявилося, що сьогодні мені краще зайнятися домашніми справами.

У вас ніколи не справджуються гороскопи? Значить, батьки вам брехали про дату народження і взагалі, швидше за все, купили вас у циган.

Люблю читати гороскопи. Це єдине місце, де я маю гроші, подорожі та ідеальні відносини.

— Ви вірите у гороскопи? - Ні! Я Лев, а Левам властивий скептицизм.

Люся не хотіла ставати раком — але довелося. Їй помилково записали у її новому паспорті дату народження не першого червня, а першого липня.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про сантехніків.