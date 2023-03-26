Вирішив зайнятися бігом: пару кілометрів пробіг…назад приїхав на таксі: веселі спортивні жарти

Порція веселих жартів, яка підніме настрій на цілий день

На календарі весна та на вулиці стало вже набагато тепліше, тож із теплих квартир та будинків почали виходити перші спортсмени. Щоб підготувати своє тіло до літа на спортивних майданчиках, а також у тренажерних залах, можна побачити безліч чоловіків і жінок, які активно позбавляються всього "накопиченого" за зиму.

"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про спорт та спортсменів, які піднімуть настрій усім без винятку. Можливо, в одному з цих жартів ви знайдете себе (ну чи свого друга, чи подругу).

— Володю, який у тебе прес красивий! - Кашляю. Давно.

Мені не потрібний браслет, який рахує кількість пройдених кроків. Коли я пройду за день десять тисяч кроків, мене про це сповістять мої коліна.

Я вичитала десь, що для стрункості ніг потрібно робити вправу "велосипед". Ніч. Мій чоловік і діти вже давно бачать десятий сон, я укладаюсь у ліжко і раптом згадую, що не фігово б і позайматися. Лежу на спині, кручу уявні педалі. У темряві офігілий голос чоловіка: - І куди це ти на ніч дивлячись поїхала?

Я вже пів року ходжу до тренажерки і моя дружина почуває себе захищеною: якщо на нас нападуть, я зможу присісти 3 підходи по 12 повторень.

— Для вас спорт — це професія чи захоплення? — Для мене це канал на телевізорі.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.