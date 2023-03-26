Вирішив зайнятися бігом: пару кілометрів пробіг…назад приїхав на таксі: веселі спортивні жарти
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На календарі весна та на вулиці стало вже набагато тепліше, тож із теплих квартир та будинків почали виходити перші спортсмени. Щоб підготувати своє тіло до літа на спортивних майданчиках, а також у тренажерних залах, можна побачити безліч чоловіків і жінок, які активно позбавляються всього "накопиченого" за зиму.
"Телеграф" зібрав у цьому матеріалі найкращі анекдоти про спорт та спортсменів, які піднімуть настрій усім без винятку. Можливо, в одному з цих жартів ви знайдете себе (ну чи свого друга, чи подругу).
— Володю, який у тебе прес красивий!
- Кашляю. Давно.
Мені не потрібний браслет, який рахує кількість пройдених кроків. Коли я пройду за день десять тисяч кроків, мене про це сповістять мої коліна.
Я вичитала десь, що для стрункості ніг потрібно робити вправу "велосипед". Ніч. Мій чоловік і діти вже давно бачать десятий сон, я укладаюсь у ліжко і раптом згадую, що не фігово б і позайматися. Лежу на спині, кручу уявні педалі. У темряві офігілий голос чоловіка:
- І куди це ти на ніч дивлячись поїхала?
Я вже пів року ходжу до тренажерки і моя дружина почуває себе захищеною: якщо на нас нападуть, я зможу присісти 3 підходи по 12 повторень.
— Для вас спорт — це професія чи захоплення?
— Для мене це канал на телевізорі.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання.