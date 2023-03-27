Люблю людей, які кличуть на чай і гріють голубці на закуску! Прикольні жарти про алкоголь

Читайте веселі анекдоти та впізнавайте в них себе

Війна із російським окупантом не змусила українців перестати жартувати. Більше того, непроста ситуація принесла із собою ще більше різних приколів, тільки тепер вони на воєнну тематику. Цього дня "Телеграф" пропонує посміятися жартам про алкоголь, адже 27 березні відмічається Міжнародний день віскі!

У новому матеріалі ми зібрали найкращі анекдоти про алкогольні напої і їх поціновувачів, які обов’язково піднімуть настрій цього понеділка! Читаємо і сміємось, а також ділимось з друзями в соцмережах і месенджерах.

- Петро, ти що, всю горілку випив?! Ми ж домовлялися зовсім трішки для хоробрості. - Домовлялися. Але ти пішов. Я залишився один і так злякався!

Вранці жінка відкриває двері, на підлозі лежить чоловік. - Ти чому не відкрила мені двері, коли я стукав? - Я ж питала. Юрко, це ти? Чому ти мовчав? - Я кивав головою…

Ні, ну ви уявляєте! Купляю віскі в супермаркеті, протягаю касиру паспорт, а вона така: "Не потрібно, по Вам і так видно".

- А це еліксир кохання. Він надає дамам краси, а чоловікам — впевненості. - Це віскарь? - Не перебирай, пий давай.

У повній темряві сидять два куми і розпивають пляшку. І тут один з них каже: - Куме, а чому ви собі наливаєте більше, ніж мені? - Ну темно, звідки ви, куме, знаєте? - Розумієте, куме, ви собі наливаєте буль-буль-буль-буль. А мені лише буль-буль.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про спорт. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!