Непитущий чоловік зазвичай добре заробляє. Але в нього важче вкрасти заначку: найкращі анекдоти про жінок

Посмійтеся разом з нами цього вівторка!

Гумор — це надійний щит для нашого мозку і хороший спосіб хоч трохи відволіктися від нерадісних новин. Попри те, що зараз більшість жартів на воєнну тематику, є і "вічні" теми, наприклад про жінок, їхню логіку та стосунки з чоловіками.

Раніше "Телеграф" склав добірку анекдотів про музику, а тепер представляємо до вашої уваги добірку жартів про прекрасних дам.

У мене найромантичніший чоловік у світі! Він заплакав, коли на капоті його машини я видряпала серце!

Уткнулася жінка носом у дочку — зрозуміла, як пахне щастя. Уткнулася носом у чоловіка — зрозуміла, хто тирить її гель для душу.

Поки інші дівчатка переживають, що їх покинуть і забудуть, я переживаю, що мене запам’ятають і знайдуть.

Іноді просто потрібно змінити чоловіка… І… Опачки! — ти знову розумниця, красуня і офігіти, як готуєш…

Жіноча версія риболовлі — це сидіти три години на манікюрі, спостерігаючи як твої нігті шар за шаром покриваються рівномірним глянцевим відтінком недостатньо червоного кольору і думати: "Як я взагалі обрала цей тон і чому сім років тому вирішила відповісти на його повідомлення?".

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про кохання. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!