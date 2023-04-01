Рус

Водію евакуатора не треба думати, як розіграти друга на 1 квітня: найкращі жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соцсети

Смійтеся самі та діліться смішними жартами про День дурня з друзями

Щороку 1 квітня весь світ святкує одне з найвеселіших свят у році – День сміху, він же День гумору та дурня. Своєю чергою, українці — одна з найвеселіших націй у світі, бо навіть у воєнний час ми не втрачаємо позитив і створюємо ще більше нових жартів про повсякденні речі, а також про невдачі російських окупантів.

Щоб цей день пройшов на позитивній ноті, "Телеграф" публікує актуальні анекдоти про 1 квітня, які точно піднімуть настрій!

Дружину судять за побиття чоловіка.

- За що ви його побили? - запитує суддя.

- Діло було так. Він викликає мене з роботи додому, заводить у спальню, роздягає догола, валить на ліжко, а потім каже: "З першим квітня, люба!"

жарт про 1 квітня

— Чому податкову декларацію ти подаєш завжди 1 квітня?

— Щоб потім, у разі чого, можна було сказати, що це був жарт.

анекдот про 1 квітня

Є два види першоквітневих розіграшів: веселі та ті, коли розіграли тебе.

анекдот про день дурня

- Я маю тобі зізнатися, я тобі зрадив.

- Я теж.

- 1 квітня!

- 15 березня.

анекдот про перше квітня

Природа теж приготувала нам жарт на 1 квітня — вона стверджує, що вже місяць йде весна…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про жінок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #День сміху #Анекдоти #1 квітня