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Один раз відміряй, сім разів відріж і віддай коту: прикольні анекдоти про пухнастиків

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Автор
Телеграф

Піднімайте собі настрій із самого ранку з нашими анекдотами!

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього прохолодного весняного дня, ми вирішили посміхнути вас не лише за допомогою актуальних анекдотів про фейли російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти про милих чотирилапих.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.

Ми з мамою кличемо нашу кішку Міською Адміністрацією. Ми, народ, пашемо без відпочинку, щоб прогодувати адміністрацію, а вона тільки й робить, що гадить і спить на народній території.

жарт про кішку

Ми продавали диван. Приїхали покупці, забрали. За дві години лунає телефонний дзвінок:

- У вас є кіт?

- Є.

- Сірий? Смугастий?

- Так…

- Він не хоче розставатися з диваном…

жарт про кота

Мій кіт у минулому житті, здається, був судовим приставом. Ця сволота щодня описує моє майно. А ось сьогодні з ранку у передпокої, ще й арешт наклав!

жарт про кота

Де сплять коти: на ноутбуці, мисці, коробці, на колінах, на батареї, на підвіконні, в пральній машині.

Де вони не сплять: зі мною...

анекдот про кота

З відгуків:

Цілком нормальна кігтеточка, коту підходить. Він з великим задоволенням дере її для користі. А для душі він дере диван...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про неділю. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Кіт #Жарти #Гумор #Анекдоти