Один раз відміряй, сім разів відріж і віддай коту: прикольні анекдоти про пухнастиків

Піднімайте собі настрій із самого ранку з нашими анекдотами!

Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього прохолодного весняного дня, ми вирішили посміхнути вас не лише за допомогою актуальних анекдотів про фейли російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти про милих чотирилапих.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.

Ми з мамою кличемо нашу кішку Міською Адміністрацією. Ми, народ, пашемо без відпочинку, щоб прогодувати адміністрацію, а вона тільки й робить, що гадить і спить на народній території.

Ми продавали диван. Приїхали покупці, забрали. За дві години лунає телефонний дзвінок: - У вас є кіт? - Є. - Сірий? Смугастий? - Так… - Він не хоче розставатися з диваном…

Мій кіт у минулому житті, здається, був судовим приставом. Ця сволота щодня описує моє майно. А ось сьогодні з ранку у передпокої, ще й арешт наклав!

Де сплять коти: на ноутбуці, мисці, коробці, на колінах, на батареї, на підвіконні, в пральній машині. Де вони не сплять: зі мною...

З відгуків: Цілком нормальна кігтеточка, коту підходить. Він з великим задоволенням дере її для користі. А для душі він дере диван...

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про неділю. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!