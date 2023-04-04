Один раз відміряй, сім разів відріж і віддай коту: прикольні анекдоти про пухнастиків
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Щоб ваш гарний настрій був на висоті цього прохолодного весняного дня, ми вирішили посміхнути вас не лише за допомогою актуальних анекдотів про фейли російських окупантів. У хід йдуть найсмішніші жарти про милих чотирилапих.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися в мирний час і посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів.
Ми з мамою кличемо нашу кішку Міською Адміністрацією. Ми, народ, пашемо без відпочинку, щоб прогодувати адміністрацію, а вона тільки й робить, що гадить і спить на народній території.
Ми продавали диван. Приїхали покупці, забрали. За дві години лунає телефонний дзвінок:
- У вас є кіт?
- Є.
- Сірий? Смугастий?
- Так…
- Він не хоче розставатися з диваном…
Мій кіт у минулому житті, здається, був судовим приставом. Ця сволота щодня описує моє майно. А ось сьогодні з ранку у передпокої, ще й арешт наклав!
Де сплять коти: на ноутбуці, мисці, коробці, на колінах, на батареї, на підвіконні, в пральній машині.
Де вони не сплять: зі мною...
З відгуків:
Цілком нормальна кігтеточка, коту підходить. Він з великим задоволенням дере її для користі. А для душі він дере диван...
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про неділю. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!