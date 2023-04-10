Парадокс — це коли гаманець важкий, але жити з ним легко: веселі анекдоти про гроші
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим! Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і навколишніх прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.
Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про гроші та їх вічну нестачу, які піднімуть настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!
- Лікарю, я коли отримую зарплату, починаю сміятись і не можу зупинитись!
- Це добре! Сміх продовжує життя!
- Тобто до пенсії доживу?
- Звичайно! А там ще смішніше буде!
Суддя підсудному:
- Чому ви не взяли собі адвоката?
- Усі адвокати відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я насправді не брав цих п’яти мільйонів.
На мене начальник кричати боїться. Знає, що я його не боюся, і запросто пошлю на … Але це єдине, чим хороша мінімальна зарплата.
Мати велить синові:
- Біжи до контори, дізнайся, чи дають сьогодні батькові зарплату.
- Дають, — відповідає син.
- Звідки ти знаєш?
- Батько вранці солоний огірок з собою взяв.
- Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам’ятали на все життя?
- Позичте мені десять тисяч гривень…
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров'я. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!