Парадокс — це коли гаманець важкий, але жити з ним легко: веселі анекдоти про гроші

Ці жарти та приколи обов’язково піднімуть вам настрій!

Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим! Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і навколишніх прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про гроші та їх вічну нестачу, які піднімуть настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!

- Лікарю, я коли отримую зарплату, починаю сміятись і не можу зупинитись! - Це добре! Сміх продовжує життя! - Тобто до пенсії доживу? - Звичайно! А там ще смішніше буде!

Суддя підсудному: - Чому ви не взяли собі адвоката? - Усі адвокати відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я насправді не брав цих п’яти мільйонів.

На мене начальник кричати боїться. Знає, що я його не боюся, і запросто пошлю на … Але це єдине, чим хороша мінімальна зарплата.

Мати велить синові: - Біжи до контори, дізнайся, чи дають сьогодні батькові зарплату. - Дають, — відповідає син. - Звідки ти знаєш? - Батько вранці солоний огірок з собою взяв.

- Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам’ятали на все життя? - Позичте мені десять тисяч гривень…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров'я. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!