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Парадокс — це коли гаманець важкий, але жити з ним легко: веселі анекдоти про гроші

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
sms-ki.org Новина оновлена 10 квітня 2023, 09:53

Ці жарти та приколи обов’язково піднімуть вам настрій!

Підтримуємо гумористичний фронт, щоб моральна витримка українців під час війни була ще сильнішою, а емоційний стан — міцнішим! Щоб не збожеволіти від потоку новин, потрібно підбадьорювати себе і навколишніх прикольними анекдотами не тільки про невдачі окупантів.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про гроші та їх вічну нестачу, які піднімуть настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!

- Лікарю, я коли отримую зарплату, починаю сміятись і не можу зупинитись!

- Це добре! Сміх продовжує життя!

- Тобто до пенсії доживу?

- Звичайно! А там ще смішніше буде!

анекдот про грошові витрати

Суддя підсудному:

- Чому ви не взяли собі адвоката?

- Усі адвокати відмовляються вести мою справу, щойно дізнаються, що я насправді не брав цих п’яти мільйонів.

анекдот про нестачу грошей

На мене начальник кричати боїться. Знає, що я його не боюся, і запросто пошлю на … Але це єдине, чим хороша мінімальна зарплата.

анекдот про гроші і похорон

Мати велить синові:

- Біжи до контори, дізнайся, чи дають сьогодні батькові зарплату.

- Дають, — відповідає син.

- Звідки ти знаєш?

- Батько вранці солоний огірок з собою взяв.

анекдот про зарплату

- Куме, що для вас зробити, щоб ви мене запам’ятали на все життя?

- Позичте мені десять тисяч гривень…

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров'я. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Гроші #Жарти #Гумор #Анекдоти