Рус

Анітрохи не здивуюся, якщо цього року на Великдень Ісус таки воскресне: гуморні святкові жарти

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Соцсети Новина оновлена 13 квітня 2023, 09:59

Українці не перестають жартувати

Хоча Світле Христове Воскресіння, як і минулого року, святкується українцями на тлі війни з російськими окупантами, проте навіть у такі непрості часи наш народ не перестає жартувати.

"Телеграф" зробив для читачів добірку кумедних анекдотів і жартів, які так актуальні напередодні православного Великодня 16 квітня. Вони посміхнуть і налаштують на позитив, щоб наші дорогі читачі не втрачали сили духу в цей святковий період!

Дивно, що покоління, яке заряджало воду у банках перед телевізором, раптом відмовляється святити яйця онлайн.

анекдот про великдень

Коли люди надсилають один одному в інтернеті листівки з пасками, яйцями та написами "Христос Воскрес" — це вже можна назвати кіберправослав’ям?

анекдот про крашанки

- Розуму незбагненно! Головний атеїст в домі має фарбувати яйця! Це образа моїх почуттів.

- Тоді митимеш підлогу.

- … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

жарт про яйця на Великдень

Глухувата сусідка так голосно включила на Великдень онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.

анекдот про свято Великодня

На Великдень діти розклали на пташиному дворі розмальовані яйця — жовті, зелені, сині… До яєць підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже:

- Так. Доведеться все-таки павичу морду бити.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти