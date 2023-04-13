Анітрохи не здивуюся, якщо цього року на Великдень Ісус таки воскресне: гуморні святкові жарти
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Хоча Світле Христове Воскресіння, як і минулого року, святкується українцями на тлі війни з російськими окупантами, проте навіть у такі непрості часи наш народ не перестає жартувати.
"Телеграф" зробив для читачів добірку кумедних анекдотів і жартів, які так актуальні напередодні православного Великодня 16 квітня. Вони посміхнуть і налаштують на позитив, щоб наші дорогі читачі не втрачали сили духу в цей святковий період!
Дивно, що покоління, яке заряджало воду у банках перед телевізором, раптом відмовляється святити яйця онлайн.
Коли люди надсилають один одному в інтернеті листівки з пасками, яйцями та написами "Христос Воскрес" — це вже можна назвати кіберправослав’ям?
- Розуму незбагненно! Головний атеїст в домі має фарбувати яйця! Це образа моїх почуттів.
- Тоді митимеш підлогу.
- … ХРИСТОС ВОСКРЕС!
Глухувата сусідка так голосно включила на Великдень онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.
На Великдень діти розклали на пташиному дворі розмальовані яйця — жовті, зелені, сині… До яєць підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже:
- Так. Доведеться все-таки павичу морду бити.
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!