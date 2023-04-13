Анітрохи не здивуюся, якщо цього року на Великдень Ісус таки воскресне: гуморні святкові жарти

Хоча Світле Христове Воскресіння, як і минулого року, святкується українцями на тлі війни з російськими окупантами, проте навіть у такі непрості часи наш народ не перестає жартувати.

"Телеграф" зробив для читачів добірку кумедних анекдотів і жартів, які так актуальні напередодні православного Великодня 16 квітня. Вони посміхнуть і налаштують на позитив, щоб наші дорогі читачі не втрачали сили духу в цей святковий період!

Дивно, що покоління, яке заряджало воду у банках перед телевізором, раптом відмовляється святити яйця онлайн.

Коли люди надсилають один одному в інтернеті листівки з пасками, яйцями та написами "Христос Воскрес" — це вже можна назвати кіберправослав’ям?

- Розуму незбагненно! Головний атеїст в домі має фарбувати яйця! Це образа моїх почуттів. - Тоді митимеш підлогу. - … ХРИСТОС ВОСКРЕС!

Глухувата сусідка так голосно включила на Великдень онлайн-трансляцію з церкви, що Василь з похмілля подумав, що його вже відспівали.

На Великдень діти розклали на пташиному дворі розмальовані яйця — жовті, зелені, сині… До яєць підходить півень, довго дивиться на них і похмуро каже: - Так. Доведеться все-таки павичу морду бити.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про гроші. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!