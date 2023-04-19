Кішка прийшла додому "з чоловіком". Що робити? Теж годувати? Смішні жарти для домашніх вихованців

Щороку, 19 квітня відзначається Міжнародний день котолюбки, який покликаний наголосити, що сучасна господиня кішки – сильна, незалежна та турботлива особа. Зазначимо, що за часів середньовічної Європи любов жінки до кішок викликала підозри. Таких жінок часто звинувачували в тому, що вони відьми. Зараз стереотипи кардинально змінилися.

"Телеграф" пропонує вам посміхнутися анекдотам про кішок та їх господарів. Читайте веселі жарти та підіймайте собі настрій із самого ранку.

Ми продавали диван. Приїхали покупці, забрали. За дві години лунає телефонний дзвінок: - У вас є кіт? - Є. - Сірий? Смугастий? — Так… - Він не хоче розлучатися з диваном.

Мій кіт, коли розбиває черговий квітковий горщик, не тікає з місця злочину, а закочує очі, ледве проходить метр на лапках, що хитаються, і непритомніє, не забуваючи час від часу відкривати одне око і перевіряти обстановку.

Наш кіт поранив лапку і місяць ходив на трьох лапах, мама та тато приносили йому пожерти прямо в ліжко, щоб він не напружувався. Коли я звозила його у ветеринарку, виявилося, що він уже 3 тижні симулює.

Кішка обожнює спати на дошці для прасування. Сьогодні, під час прибирання, склала і прибрала дошку. Тепер кішка сидить на тому місці, де раніше стояла дошка, і дивиться на мене. Такої образи в очах я раніше ще не бачила.

Думала, що я цілу годину нявкаю у відповідь своєму коту, але виявилося, що це ми з батьком нявкаємо один одному з різних кімнат нашого будинку.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про здоров’я. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!