Трагедія чоловіка - одружувався з красивою, а виявилася розумною: гуморні жарти про кохання

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Підбадьорюємо себе і навколишніх не лише прикольними анекдотами про фейли російських окупантів. Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про кохання та закоханих, яка підніме настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!

Дружина каже чоловікові: — Яка прекрасна пара наші нові сусіди: він її весь час обіймає, цілує, говорить їй лагідні слова. Чому ж ти цього не робиш? — А я тут при чому? Я її навіть не знаю.

— Ти віриш, що кохання може бути вічним? — Звичайно. Тільки партнери змінюються.

— Мій чоловік одружився зі мною, бо дуже не любив обідати в їдальнях. — А тепер? — О, тепер любить!

- Милий, коли ми одружимося, я буду ділити з тобою всі твої хвилювання і клопоти. - Але, кохана, у мене немає жодних хвилювань і клопотів! - Так я ж кажу, що коли ми одружимося…

Сваряться двоє закоханих. Хлопець – дівчині: — Ти така… — Ну яка? — А така: тебе "чай попити" покличеш, а ти його пити й прийдеш!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців і коханок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!