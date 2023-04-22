Трагедія чоловіка - одружувався з красивою, а виявилася розумною: гуморні жарти про кохання
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Підбадьорюємо себе і навколишніх не лише прикольними анекдотами про фейли російських окупантів. Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору.
Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про кохання та закоханих, яка підніме настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!
Дружина каже чоловікові:
— Яка прекрасна пара наші нові сусіди: він її весь час обіймає, цілує, говорить їй лагідні слова. Чому ж ти цього не робиш?
— А я тут при чому? Я її навіть не знаю.
— Ти віриш, що кохання може бути вічним?
— Звичайно. Тільки партнери змінюються.
— Мій чоловік одружився зі мною, бо дуже не любив обідати в їдальнях.
— А тепер?
— О, тепер любить!
- Милий, коли ми одружимося, я буду ділити з тобою всі твої хвилювання і клопоти.
- Але, кохана, у мене немає жодних хвилювань і клопотів!
- Так я ж кажу, що коли ми одружимося…
Сваряться двоє закоханих. Хлопець – дівчині:
— Ти така…
— Ну яка?
— А така: тебе "чай попити" покличеш, а ти його пити й прийдеш!
Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців і коханок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!