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Трагедія чоловіка - одружувався з красивою, а виявилася розумною: гуморні жарти про кохання

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Соцмережі Новина оновлена 22 квітня 2023, 11:18

Нехай ваш день буде сповнений позитивом!

Підбадьорюємо себе і навколишніх не лише прикольними анекдотами про фейли російських окупантів. Навіть попри війну, яку розв’язала країна-агресорка росія, українці ні на мить не втратили впевненості у своїй перемозі, позитивний настрій та почуття гумору.

Цього дня ми публікуємо добірку найкращих анекдотів та жартів про кохання та закоханих, яка підніме настрій усім нашим читачам. Читаємо і сміємося!

Дружина каже чоловікові:

— Яка прекрасна пара наші нові сусіди: він її весь час обіймає, цілує, говорить їй лагідні слова. Чому ж ти цього не робиш?

— А я тут при чому? Я її навіть не знаю.

анекдот про кохану

— Ти віриш, що кохання може бути вічним?

— Звичайно. Тільки партнери змінюються.

анекдот про кохання

— Мій чоловік одружився зі мною, бо дуже не любив обідати в їдальнях.

— А тепер?

— О, тепер любить!

анекдот про дружину

- Милий, коли ми одружимося, я буду ділити з тобою всі твої хвилювання і клопоти.

- Але, кохана, у мене немає жодних хвилювань і клопотів!

- Так я ж кажу, що коли ми одружимося…

анекдот про коханців

Сваряться двоє закоханих. Хлопець – дівчині:

— Ти така…

— Ну яка?

— А така: тебе "чай попити" покличеш, а ти його пити й прийдеш!

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців і коханок. Смійтеся самі та діліться з друзями у соціальних мережах та месенджерах!

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти