Головний у сім’ї не той, хто заробляє гроші, а той, на кого вони витрачаються: смішні анекдоти про подружжя

У цих кумедних анекдотах ви 100% впізнаєте себе чи знайомих

Сімейні стосунки – це непросто, особливо якщо жити без гумору. А якщо привнести у своє сімейне життя трохи веселощів, підколів та приколів — вийде багато нових кумедних історій, які, до речі, й так чимало.

Щоб підняти настрій своїм читачам, "Телеграф" підготував нову порцію кумедних анекдотів про подружжя. Читайте та смійтеся разом з нами!

Що таке сімейний компроміс? Чоловік хоче на лижний курорт, а дружина – на тепле море. Компроміс — всі їдуть на море, але чоловікові дозволяється взяти із собою лижі.

Йде чоловік із дружиною, назустріч їм іде симпатична дівчина. Дружина: "Ось тільки спробуй пузко своє втягнути — уб’ю!".

Ревнивий чоловік — дружині: — А з Брюсом Віллісом ти переспала б за мільйон доларів? Дружина: - Переспала б. Якби назбирала.

Коли жінки одружуються, вони стають настільки чуйними, що відчувають, коли на картку чоловіка падають гроші.

Чоловік повертається додому вранці, відчиняє двері та одразу без зайвих слів отримує сковородою в лоб. Приходить до тями, дружина каже: — Васю, ти вже вибач! Я зовсім забула, що ти був у нічну зміну.

Щоб ваш настрій і надалі залишався веселим та позитивним, "Телеграф" склав для читачів добірку анекдотів про коханців та коханок. Смійтеся самі та ділитесь з друзями у соціальних мережах та месенджерах!