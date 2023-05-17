Калорії — це такі дрібні капосники, які приходять вночі і вшивають твій одяг: смішні жіночі жарти

Чому б не посилити силу гарної погоди і не підняти собі настрій ще більше, прочитавши ці кумедні анекдоти та жарти. "Телеграф" постарався і зібрав веселі приколи, в яких кожна жінка може впізнати себе, чи подругу. Читайте веселі жарти і насолоджуйтесь теплими днями в піднесеному настрої.

Фраза з жіночого форуму: "Чоловік це унікальна людина! Для неї всі ваші сукні однакові, а всі викрутки різні!"

Мені терміново потрібен екзорцист, щоб вигнати з себе дев’яностолітню бабку, яка вічно бубонить і всіх ненавидить

— Учора весь день ходила магазинами. - Шопінг? — Зарплату затримали, тож поки що зирінг.

Дві подруги говорять: — Читала, що чверть власників знайшли свого домашнього улюбленця на вулиці. — Прямо як я свого котика. — У тебе немає кішок. - Я про чоловіка.

Якщо ти заводиш страшну подругу для контрасту, то вона використовує тебе як блешню. На тебе хлопці будуть клювати, а вона постарається їх підсікти.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про дачників, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.