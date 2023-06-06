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Не мати жодної думки і зуміти її висловити — ось як стаєш журналістом: веселі жарти на День журналістики

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Не мати жодної думки і зуміти її висловити — ось як стаєш журналістом: веселі жарти на День журналістики Новина оновлена 06 червня 2023, 10:26

Не забудьте також привітати знайомих журналістів зі святом

Щороку, 6 червня, в Україні відзначається День журналіста. Це дуже важлива та потрібна професія, а якщо враховувати воєнний час, то ще й доволі небезпечна. Однак не варто забувати, що це, крім усього, і дуже весела діяльність, адже не просто так про журналістів є так багато анекдотів, приколів і жартів.

На честь свята "Телеграф" зібрав добірку кумедних жартів на тему журналістики. Підіймайте собі настрій разом із нами.

Вчений на інтерв’ю: "Всі мої думки безглузді, якщо вони вирвані з контексту".

Заголовок в газеті наступного дня: "Знаменитий учений зізнався, що всі його судження безглузді!"

Анекдоти про журналістику

Редактор запитує кореспондента:

— Що вам сказав президент?

- Нічого.

- Чудово! Негайно напишіть репортаж, але не більше шести сторінок.

Анекдоти про журналістів

Згідно з останніми дослідженнями вчених з’ясувалося, що журналісти беруть новини з інтернету, а не вигадують самі, як вважалося раніше.

Анекдоти про новини

Раніше тих, хто приносив погані новини, страчували. А тепер вони називають себе журналістами та їм ще платять за це зарплатню.

Анекдоти про ЗМІ

Заголовок: МАРК ЦУКЕРБЕРГ ЗАКРИВАЄ ФЕЙСБУК!

Стаття: Щовечора Марк Цукерберг закриває вікно браузера і лягає спати.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про пенсіонерів, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

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