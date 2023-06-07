Якщо з’їсти 5 кг морозива, то не лише злипнеться, а й змерзнеться: веселі жарти на День шоколадного морозива
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У середу, 7 червня, відзначається дуже незвичайне та смачне свято – День шоколадного морозива, який до речі в США є національним. Ми не могли пропустити таку смачну подію і пожартувати на цю тему.
До вашої уваги добірка жартів про холодненьке шоколадне і не тільки морозиво від "Телеграфа". Читайте, смійтеся та заряджайте позитивом на день. І не забудьте відзначити свято цього пакувального десерту.
- Пити?
- Давай
- Курити?
- Звичайно
- Наркотики?
- Чому б і ні?
- Морозиво?
— ЯКЕ МОРОЗИВО? ЗАХВОРІЄМО!
— Вибачте, ви зайняли моє місце.
- Ваше місце? І чи можете ви це довести?
- Можу. Я залишив на ньому морозиво.
У світі є 4 речі, які неможливо знайти:
1. Друга шкарпетка.
2. Пульт від телевізора.
3. Навушники від телефону.
4. Цінник від потрібного морозива у супермаркеті.
— Мамо, ти мене справді любиш?
— Звичайно, синочку.
— То вийди заміж того дядька, що торгує на розі морозивом.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.