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Якщо з’їсти 5 кг морозива, то не лише злипнеться, а й змерзнеться: веселі жарти на День шоколадного морозива

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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Автор
Якщо з’їсти 5 кг морозива, то не лише злипнеться, а й змерзнеться: веселі жарти на День шоколадного морозива Новина оновлена 07 червня 2023, 10:16

Підіймайте собі настрій на цілий день

У середу, 7 червня, відзначається дуже незвичайне та смачне свято – День шоколадного морозива, який до речі в США є національним. Ми не могли пропустити таку смачну подію і пожартувати на цю тему.

До вашої уваги добірка жартів про холодненьке шоколадне і не тільки морозиво від "Телеграфа". Читайте, смійтеся та заряджайте позитивом на день. І не забудьте відзначити свято цього пакувального десерту.

- Пити?

- Давай

- Курити?

- Звичайно

- Наркотики?

- Чому б і ні?

- Морозиво?

— ЯКЕ МОРОЗИВО? ЗАХВОРІЄМО!

Анекдоти про морозиво

— Вибачте, ви зайняли моє місце.

- Ваше місце? І чи можете ви це довести?

- Можу. Я залишив на ньому морозиво.

Анекдоти про морозиво

У світі є 4 речі, які неможливо знайти:

1. Друга шкарпетка.

2. Пульт від телевізора.

3. Навушники від телефону.

4. Цінник від потрібного морозива у супермаркеті.

Анекдоти про морозиво

— Мамо, ти мене справді любиш?

— Звичайно, синочку.

— То вийди заміж того дядька, що торгує на розі морозивом.

Анекдоти про морозиво

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

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