Якщо з’їсти 5 кг морозива, то не лише злипнеться, а й змерзнеться: веселі жарти на День шоколадного морозива

Підіймайте собі настрій на цілий день

У середу, 7 червня, відзначається дуже незвичайне та смачне свято – День шоколадного морозива, який до речі в США є національним. Ми не могли пропустити таку смачну подію і пожартувати на цю тему.

До вашої уваги добірка жартів про холодненьке шоколадне і не тільки морозиво від "Телеграфа". Читайте, смійтеся та заряджайте позитивом на день. І не забудьте відзначити свято цього пакувального десерту.

- Пити? - Давай - Курити? - Звичайно - Наркотики? - Чому б і ні? - Морозиво? — ЯКЕ МОРОЗИВО? ЗАХВОРІЄМО!

— Вибачте, ви зайняли моє місце. - Ваше місце? І чи можете ви це довести? - Можу. Я залишив на ньому морозиво.

У світі є 4 речі, які неможливо знайти: 1. Друга шкарпетка. 2. Пульт від телевізора. 3. Навушники від телефону. 4. Цінник від потрібного морозива у супермаркеті.

— Мамо, ти мене справді любиш? — Звичайно, синочку. — То вийди заміж того дядька, що торгує на розі морозивом.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про алкоголь, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.