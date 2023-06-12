Чому в кіно, коли плаче актриса, у неї сльози течуть, а соплі – ні: веселі жарти цього дня

У понеділок, 12 червня, відзначається Міжнародний день дубляжу. Оскільки ця професія тісно пов’язана з кіно, "Телеграф" вирішив порадувати своїх читачів веселою добіркою жартів та анекдотів про кіно, кінотеатри та їх відвідувачів.

Читайте веселі жарти та підіймайте собі настрій цього похмурого дня.

- А я такий класний фільм хотів зняти! Але мені завадили. — Невже хтось не зрозумів величі твого творчого задуму? - Ну так. Ці охоронці у кінотеатрах такі незрозумілі!

У залі кінотеатру 2 подруги базікають без угаву. Глядачка, що сидить позаду, скаржиться їм, що їй нічого не чути. Одна з подруг: — А вам яка справа до наших розмов?

— Яке раніше було кіно, як вміло мовчати. - Яке кіно? - Німе.

Що я зрозумів з американського кіно, то це те, що слова: "Ні, будь ласка, не вмирай" допомагають краще, ніж серцево-легенева реанімація.

Мій дід намагався попередити всіх про Титанік, він кричав усім, що попереду айсберг. Але все, що вони зробили, це викинули його з кінотеатру.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про їжу, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.