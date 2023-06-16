Я за здорове харчування, тільки якщо слово "здорове" — це про розміри: веселі жарти для любителів поїсти

Читайте смачні анекдоти та підіймайте собі настрій

У п’ятницю, 16 червня, у світі відзначається День свіжих овочів. На честь такого смачного свята "Телеграф" зібрав веселу добірку сміливих жартів про їжу та харчування.

Ми дуже сподіваємося, що ці веселі приколи та анекдоти піднімуть вам настрій, а також апетит. Читаємо, веселимося та посміхаємося!

Золота мрія — доїсти пюрешку одночасно з останнім шматочком котлети. І зовсім нездійсненна — підібрати підливу з тарілки останньою скоринкою хліба.

— Слухай, я сьогодні забула хліба купити, що ти їв на обід? — Бутерброди із сиром та ковбасою. — А як же ти їх зробив, хліба не було. — Так із сиром та ковбасою.

- Продавець, і з чим у вас пиріжки? — З зайвою вагою, мадам…

— Чим відрізняється фазан від квасолі? — Фазана спершу стріляють, потім їдять, а квасолю спочатку їдять, потім стріляють.

Пора виростити покоління борщистів. Це як бариста, тільки по борщу: візерунки там різні на поверхні, серця.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про магазини та продавців, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.