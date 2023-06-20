Терміново потрібен досвідчений проктолог… щоб витягти недосвідченого: жарти про лікарів

Смішні жарти для гарного настрою цього дня

Під час воєнних дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів. Гарного настрою!

Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря. - Вибачте, — відповідає чергова, — ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці. - Але я на той час можу і померти. - Не переживайте, якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис.

Хірург запитує у хворого: - Чому ви втекли з операційної зали? - Тому, що медсестра сказала: "Прошу без паніки, операція апендициту найлегша". - То й що, це ж насправді так! - Але вона сказала це не мені, а тому молодому хірургу зі скальпелем.

- Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент-практикант? - Правда. - А якщо він мене заріже? - А ми йому двійочку поставимо…

- Доктор, я зламав ногу у двох місцях! - Ви запам’ятали ці місця? - Так! - Більше туди не ходіть.

На прийомі у кардіолога: - Скільки пива ви випиваєте в день? - Чотири пляшки. - Як чотири?! Я ж тільки дві дозволив! - Ще дві дозволив терапевт.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про батьків, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.