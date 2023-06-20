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Терміново потрібен досвідчений проктолог… щоб витягти недосвідченого: жарти про лікарів

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
konivjab.net Новина оновлена 20 червня 2023, 09:54

Смішні жарти для гарного настрою цього дня

Під час воєнних дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.

"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів. Гарного настрою!

Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря.

- Вибачте, — відповідає чергова, — ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці.

- Але я на той час можу і померти.

- Не переживайте, якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис.

жарт про лікаря і пацієнта

Хірург запитує у хворого:

- Чому ви втекли з операційної зали?

- Тому, що медсестра сказала: "Прошу без паніки, операція апендициту найлегша".

- То й що, це ж насправді так!

- Але вона сказала це не мені, а тому молодому хірургу зі скальпелем.

анекдот про пацієнта

- Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент-практикант?

- Правда.

- А якщо він мене заріже?

- А ми йому двійочку поставимо…

анекдот про медсестру

- Доктор, я зламав ногу у двох місцях!

- Ви запам’ятали ці місця?

- Так!

- Більше туди не ходіть.

анекдот про лікаря

На прийомі у кардіолога:

- Скільки пива ви випиваєте в день?

- Чотири пляшки.

- Як чотири?! Я ж тільки дві дозволив!

- Ще дві дозволив терапевт.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про батьків, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.

Теги:
#Жарти #Гумор #Анекдоти