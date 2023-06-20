Терміново потрібен досвідчений проктолог… щоб витягти недосвідченого: жарти про лікарів
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Під час воєнних дій у країні не особливо до жартів, проте українці навіть за важких часів знаходять привід посміятися, особливо над "вічними" темами, які залишаються актуальними у будь-який час та за будь-яких обставин.
"Телеграф" пропонує вам на декілька хвилин повернутися у мирний час та посміхнутися жартам про лікарів. Гарного настрою!
Пацієнт дзвонить у лікарню, щоб записатися на прийом до лікаря.
- Вибачте, — відповідає чергова, — ми зможемо прийняти вас не раніше, ніж через два місяці.
- Але я на той час можу і померти.
- Не переживайте, якщо ваша дружина сповістить нас про це, ми скасуємо запис.
Хірург запитує у хворого:
- Чому ви втекли з операційної зали?
- Тому, що медсестра сказала: "Прошу без паніки, операція апендициту найлегша".
- То й що, це ж насправді так!
- Але вона сказала це не мені, а тому молодому хірургу зі скальпелем.
- Лікарю, а правда, що мене оперуватиме студент-практикант?
- Правда.
- А якщо він мене заріже?
- А ми йому двійочку поставимо…
- Доктор, я зламав ногу у двох місцях!
- Ви запам’ятали ці місця?
- Так!
- Більше туди не ходіть.
На прийомі у кардіолога:
- Скільки пива ви випиваєте в день?
- Чотири пляшки.
- Як чотири?! Я ж тільки дві дозволив!
- Ще дві дозволив терапевт.
Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про батьків, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.