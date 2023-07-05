Жінки у бікіні особливо подобаються чоловікам та комарам: веселі літні анекдоти

У середу, 5 липня, у світі святкують незвичайне свято – Всесвітній день бікіні. Літній місяць — це ідеальний час для такого "урочистості", адже саме зараз на пляжах безліч дівчат хвалиться своїми фігурами в таких купальниках.

Це свято надихнуло "Телеграф" зібрати веселу добірку смішних жартів про літо, відпочинок, пляж і звичайно ж бікіні. Підіймайте собі настрій разом із нами.

Коли жінки носять бікіні, вони відкривають 90% свого тіла. Але чоловіки зазвичай настільки ввічливі, що продовжують дивитися лише на закриті ділянки тіла жінки.

Літо це така пора, коли стоїш о 2-й годині ночі в одних трусах з тапочком у руці на ліжку і виглядаєш цю падлу, що дзижчить.

Мені подобається залишатися вдома цілий день. І не тому, що я відпочиваю, а тому, що мої гроші залишаються в безпеці.

Знаєте, які найбільше чоловіки подобаються? Коли він йде з пузом пляжем і незрозуміло в трусах він чи ні. Інтрига… є загадка…

П’ю каву, дивлюся на море, пісок, яхти та пальми. Що не кажіть, а в житті потрібно вміти правильно вибирати шпалери.

Раніше "Телеграф" підготував для своїх читачів збірку анекдотів про шашлики на природі, щоб зберегти ваш веселий та позитивний настрій. Насолоджуйтесь сміхом разом з нами та поділіться з друзями у соціальних мережах та месенджерах.