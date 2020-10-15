Крапля свіжого позитиву: ранкові анекдоти для вдалого початку дня

Дружина прийшла додому п'яна і щоб чоловік не помітив, швиденько відкрила ноутбук і сидить з розумною посмішкою.
Чоловік: - Люба, закрий валізу і лягай спати!
Якщо людину обкласти котами, то від всіх емоцій у нього може статися великий кісульт.
У нашому місті вперше відкрито "Алкошоп" - все для алкоголіків!!! У продажу широкий асортимент противозакyсочних таблеток, стаканоімітаторів і гумових собyтильніків!
Зрозумів, що мій рівень ліні ще не досяг межі, коли побачив, що хтось вигулював песика на повідку через вікно першого поверху...