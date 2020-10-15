Крапля свіжого позитиву: ранкові анекдоти для вдалого початку дня

Дружина прийшла додому п'яна і щоб чоловік не помітив, швиденько відкрила ноутбук і сидить з розумною посмішкою.

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Якщо людину обкласти котами, то від всіх емоцій у нього може статися великий кісульт.

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