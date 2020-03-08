Настрій на весь вечір: анекдоти 8 березня

– Мій чоловік запропонував мені обрати подарунок на 8 Березня, але щоб його назва починалася на літеру "Ш". Я вибрала шубу, шапку, шампанське, шумочку, шолоті шережки та шрібний "Шевроле".

3

А я своєму сказала: "Запам'ятай, дорогий! Як я проведу 8 березня, так ти цілий рік проживеш!".

- Що тобі подарував твій на 8 березня?

- " Букет…"

- Гарний?