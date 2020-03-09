Посміхніться новому дню: ранкові анекдоти 9 березня

Клоун після повернення з роботи лає своїх дітей за якусь провину, а ті катаються по підлозі від сміху.

- Що ж. Твій наречений явно далекий від ідеалу.

- Нічого, зате він близький до великих грошей.

4

- Цього нам ще не вистачало ... Я до сих пір з твоїми попередніми не розбируся!

Щоб їздити на хорошому автомобілі не потрібно розбиратися в деталях. В деталях потрібно розбиратися, щоб їздити на поганому.