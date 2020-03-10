Нехай сміх не закінчується: вечірні анекдоти 10 березня

- Заберіть свого кота. Він знову у рибному відділі, голодний обморок зображував.

3

Ось попалася чоловіку адекватна баба. Без шкідливих звичок і понтів. А він дивиться на неї і думає, в чому підступ?

- У одного чоловіка така хвороба, що від неї язик заплітається, хода хитка. Його пиякою вважали, хотіли з роботи звільнити. Поки він довідку від лікаря не приніс.