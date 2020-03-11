Тримайся на хвилі позитиву: анекдоти 11 березня

Перебуваючи в поганому настрої, за три дні до зарплати, секретарка Світлана клала на ксерокс останню купюру в 500 грн і з насолодою дивилася, як вона множиться, множиться, множиться.
Коли я був маленьким, ніхто не хотів зі мною грати, і мама вішала мені на шию котлетку, щоб хоча б собачки зі мною грали...
- Привітай, мене прийняли в Інститут психоаналізу!
- Ух ти, молодець! А на який факультет?
- На все відразу! Як об'єкт дослідження ...
Зустрічаються 2 сусіда:
- Слухай, твоя собака сьогодні цілу ніч під вікном вила, це неподобство!
- А, не переживай, вона вдень виспалася ...