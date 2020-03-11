Тримайся на хвилі позитиву: анекдоти 11 березня

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Перебуваючи в поганому настрої, за три дні до зарплати, секретарка Світлана клала на ксерокс останню купюру в 500 грн і з насолодою дивилася, як вона множиться, множиться, множиться.

Коли я був маленьким, ніхто не хотів зі мною грати, і мама вішала мені на шию котлетку, щоб хоча б собачки зі мною грали...