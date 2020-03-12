Не будь похмурим: анекдоти 12 березня

Нерозумно звинувачувати акул в нападах на людей. Уявіть собі відро смаженої курочки, що проїжджає через вашу кімнату на скейтборді. Що ви зробите?

Домовилися з чоловіком: день він продукти купує, день я. Так і живемо: день пиячемо, день закусуємо.

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Зарплата дуже схожа на менструацію ... Чекаєш місяць, закінчується через тиждень ... Якщо раптом затримка - дуже хвилюєшся ...

На сто п'ятій хвилині болісних роздумів про те, з чого б почати прибирання, прийшло нарешті мудре рішення: "А чи не випити мені пивка?"